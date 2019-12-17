HABER

EGM’den ateşli silahlara yönelik ülke genelinde dev tedbir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6284 Sayılı kanun kapsamında tedbir amaçlı silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik basın açıklaması yaptı.EGM, silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik tedbirler kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6284 Sayılı kanun kapsamında tedbir amaçlı silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik basın açıklaması yaptı.
EGM, silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik tedbirler kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna” eklenen hükümlerle ailenin korunması ve ateşli silahlarla suç işlenmesinin önlenmesi ve ateşli silah ediniminin engellenmesi amacıyla alınan tedbir kararları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu doğrultuda; silah ruhsat programına red kaydı (olumsuz cevap) girilmesi ve kişinin ateşli silahı (tabanca ve yivsiz tüfek) var ise tedbir kadar kararı kalkıncaya ruhsat birimlerince emanete alınması, adına ruhsatlı ateşli silahı yok ise yeni silah alınmasının engellenmesi, yapılan bu değişlik ile hakkında mahkeme veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde genel kolluk veya mülki amirliklerce tedbir kararı verilen kişilerin bilgileri adli kolluk birimlerimizce silah ruhsat programından silahının olup olmadığı kontrolleri yapılarak ruhsat birimlerimize bilgilendirme yapılarak şahısların müracaatlarına olumsuz cevap verilmesi (red kararı) sağlanarak söz konusu uygulama 81 il ve ilçe emniyet müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Türk Polis teşkilatı olarak aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımız tüm kararlıkla devam edecektir."

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılarBaşarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar
Çukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildiÇukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.