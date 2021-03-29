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EGM’den intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

29.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “İzmir’in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği” yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından “intihar eden polis memuruna” ilişkin açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “İzmir’in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği” yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından “intihar eden polis memuruna” ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkez Amirliği’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği ve tahkikata hemen başlanıldığı belirtildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir. Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz.”

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