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EGM'den "isim benzerliği" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı basın yayın organları tarafından Bursa'daki evinde ölü bulunan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın fotoğrafı yerine, aynı isimdeki aktif görevde bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürünün fotoğrafının kullanıldığı belirtildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bazı basın yayın organlarınca Bursa'daki evinde ölü bulunan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın fotoğrafı yerine, isim benzerliği nedeniyle aktif görevdeki 1. Sınıf Emniyet Müdürünün fotoğrafının kullanıldığı belirtildi.

Genel Müdürlükten yapılan ve Bursa Kükürtlü Mahallesi 1. Çığ Sokak'taki evinde ölü bulunan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın fotoğrafının basında yanlış kullanıldığı kaydedilen yazılı açıklamada, söz konusu basın yayın organlarında aynı isimdeki aktif görevde bulunan eski Siirt Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın fotoğrafının yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan, yanlışlığın düzeltilmesi için vefat eden emekli emniyet müdürünün fotoğrafı da basın yayın kuruluşlarıyla paylaşıldı.

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EGM'den isim benzerliği açıklaması

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