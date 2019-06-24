HABER

EGM'den motosiklet ve kask denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki uygulamalarda 22 bin 270 motosiklet ve sürücü denetlendi - Ekiplerce, 741 motosiklet trafikten men edildi, 3 bin 134'ü kask kullanmamaktan olmak üzere 6 bin 707 sürücüye cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde motosiklet ve kask denetimi yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, kazaların önüne geçilmesi amacıyla, turizm sezonu ve yaz mevsimine bağlı yaya hareketliliği ve motosiklet kullanımının arttığı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da son iki günde trafik güvenliğini artırmaya yönelik "motosiklet/kask kullanımı özel denetimi" gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 22 bin 270 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 741 motosiklet trafikten men edildi.

Ekiplerce, 3 bin 134 sürücüye kask kullanmamak, 510 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan olmak üzere 6 bin 707 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini yüzde 70 düşürdüğü, Türkiye'de geçen yıl tescilli motorlu taşıtların yüzde 14'ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının yüzde 13,9 olduğu bildirildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacakGölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egm Emniyet Genel Müdürlüğü Motosiklet/Kask Kullanımı Özel Denetimi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu

Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...

Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! 20 gün boyunca kapalı

Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

139 bin lira çaldı, polisle çatıştı ve serbest kaldı! Akıllara durgunluk veren olay

Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.