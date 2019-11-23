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EGM’den Öğretmenler Günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:54 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü’nü kutladı.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. “Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." ifadesine yer verilen paylaşımda, “Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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