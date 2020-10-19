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EGM’den “Polisin Son Davetiyesi” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürümüzün ismini kullanarak “Polisin Son Davetiyesi” içerikli e-postalar gönderildiği tespit edildiğine dikkat çekerek söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.EGM’den yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:"Son dönemde çeşitli firmaların e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğüne ait eposta adres uzantısının taklit edilmesi suretiyle oluşturulmuş sahte e-posta adresleri üzerinden Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün ismini kullanarak “Polisin Son Davetiyesi” içerikli e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir.Firmalarımızın e-posta adreslerine gelen bu tarz maillerin içeriğindeki linklere tıklaması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riski oluşturmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürümüzün ismini kullanarak “Polisin Son Davetiyesi” içerikli e-postalar gönderildiği tespit edildiğine dikkat çekerek söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
EGM’den yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:
"Son dönemde çeşitli firmaların e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğüne ait eposta adres uzantısının taklit edilmesi suretiyle oluşturulmuş sahte e-posta adresleri üzerinden Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün ismini kullanarak “Polisin Son Davetiyesi” içerikli e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir.
Firmalarımızın e-posta adreslerine gelen bu tarz maillerin içeriğindeki linklere tıklaması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riski oluşturmaktadır. Firmalarımızın bu tarz içerikler ile karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir.
Söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.
Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

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