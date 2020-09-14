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EGM’den "uyuşturucuya başlama yaşı ve ölüm yaşı" iddialarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucudan ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamlar verildiği bildirildi.EGM’den yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamlar verilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucudan ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamlar verildiği bildirildi.
EGM’den yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamlar verilmektedir. Uyuşturucuya başlama yaşı tüm dünya üzerinde ortalama veya ortanca yaş üzerinden hesaplanır. 2018 Türkiye Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı anketine göre ortalama başlama yaşı 19,5’tir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve narkotik.pol.tr internet adresimizden yayımlanmış NARKOLOG projesine göre ortalama başlama yaşı 20,8 dir" ifadelerine yer verildi.
Uyuşturucuya doğrudan bağlantılı ölümlerin tüm dünyada, sadece 15-64 yaş arası ölümler üzerinden hesaplandığı belirtilen açıklamada, "Yayımlanan raporlarda ülkelerin ölümlerde yarıştırılması, yaşa göre bir sıralamaya tabi tutulması söz konusu değildir. Madde bağlantılı ölüm sayıları milyon kişiye düşen ölümler üzerinden değerlendirilir ve bu oranda ülkemiz diğer ülkelerin oldukça gerisindedir. Söz konusu manipülatif açıklamalarla, ülkemizin uyuşturucu mücadelesinde ulaşmış olduğu noktayı görmezden gelen, vatandaşlarımız üzerinde soru işareti ve güvensizlik oluşturmaya çalışan, toplumu bilimsel olmayan ve kulaktan dolma verilerle yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

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