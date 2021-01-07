EGM’den ‘Yılbaşı Tedbirleri Trafik Denetimleri’ bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı kısıtlaması kapsamında 31 Aralık 2020 saat 21.00’dan 4 Ocak saat 05.00 arasında yapılan denetimlerin bilançosu açıkladı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde, 405 bin 38 araç ve sürücü denetlendiği belirtilerek 22 bin 778 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildiği, 3 bin 157 araç trafikten men edildiği, 72 bin 133 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığı. 262 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildiği, 31 ticari araç sürücüsünün kış lastiği kullanmadığının tespit edildiği ve 307 sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri sırasında can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları, yine sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

