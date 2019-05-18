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EGM’nin Performans Değerlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 06:06 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Emniyet Genel Müdürü’nün birinci değerlendirme amiri ilgili Bakan Yardımcısı, ikinci değerlendirme amiri ise İçişleri Bakanı oldu.Yönetmeliğe göre, Emniyet Genel Müdürü’nün birinci değerlendirme amiri olduğu personelin ikinci değerlendirme amiri olan Bakan, bu yetkisini ilgili Bakan Yardımcısına devredebillir.Yönetmelikte, aday memurların değerlendirmeleri ile ilgili olarak dönem bitiş tarihini takip eden bir sonraki ayın yedinci gününe kadar yapılacağı ve değerlendirme amirlerinin, belirtilen süre içerisinde ilgili personel hakkında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden değerlendirmelerini yapmak zorunda olduğu yer aldı.Buna göre, Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirmesini belirtilen süre içerisinde hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın hakkında, 31 Ocak 2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri uygulanacağı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Emniyet Genel Müdürü’nün birinci değerlendirme amiri ilgili Bakan Yardımcısı, ikinci değerlendirme amiri ise İçişleri Bakanı oldu.
Yönetmeliğe göre, Emniyet Genel Müdürü’nün birinci değerlendirme amiri olduğu personelin ikinci değerlendirme amiri olan Bakan, bu yetkisini ilgili Bakan Yardımcısına devredebillir.
Yönetmelikte, aday memurların değerlendirmeleri ile ilgili olarak dönem bitiş tarihini takip eden bir sonraki ayın yedinci gününe kadar yapılacağı ve değerlendirme amirlerinin, belirtilen süre içerisinde ilgili personel hakkında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden değerlendirmelerini yapmak zorunda olduğu yer aldı.
Buna göre, Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirmesini belirtilen süre içerisinde hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın hakkında, 31 Ocak 2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri uygulanacağı belirtildi.

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