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  4. EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum"

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siber Operasyon Merkezi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

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