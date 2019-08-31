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EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:25 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliği yaptı.Toplu taşıma hizmetlerinin etkili, ekonomik, verimlilik ve sürdürülebilirlik esasına dayalı devam ettirilmesi için yapılan yeni düzenleme ile ANKARAKART ücreti yeniden belirlendi.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliği yaptı.
Toplu taşıma hizmetlerinin etkili, ekonomik, verimlilik ve sürdürülebilirlik esasına dayalı devam ettirilmesi için yapılan yeni düzenleme ile ANKARAKART ücreti yeniden belirlendi. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan EGO Genel Müdürlüğü, UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdi.
Yıl sonunu tahmini olarak 630 milyon TL zararla kapatması öngörülen EGO Genel Müdürlüğü, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluştururken, yapılan inceleme ve araştırma ile çıkarılan maliyet hesaplamaları 2016-2019 yılları arasında kalem kalem şöyle belirtildi:
“Doğalgaz fiyatlarındaki artış yüzde 129 oldu. Elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 30 oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzde 44 oldu. Gider ve maliyet kalemlerindeki artış nedeniyle bütçe gelir gider farkında yaşanan artış yüzde 283,54 oldu. Araç bakım onarım faaliyet giderlerindeki artış yüzde 173 oldu.”

Yeni tarifeler
Komisyon raporunda yaklaşık üç yıldır bir artış yapılmadığı ve tüm bu kalemlerdeki artışların zorunlu bir ayarlama yapılması sonucunu doğurduğuna dikkat çekilirken, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan yolcuların tüm yolculara oranının yaklaşık yüzde 30’a yükseldiği vurgulandı.
Sistemin sürdürülebilirliği açısından minimum seviyede fiyat ayarlaması yapılırken, her üç yolcudan birinin ücretsiz seyahat hakkından yararlandığı tespitine de yer verildi. EGO Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni tarife oranları şu şekilde değişti:
“ANKARAKART bir biniş ücreti: 3 lira 25 kuruş, Kullan At Bilet bir biniş ücreti: 4 TL,Kredi Kartı ile biniş: 4 TL, 75 dakikalık tam ANKARAKART transfer ücreti ise EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik, ÖTA ve ÖHO’larda 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli ANKARAKART transfer ücreti 75 kuruş olarak belirlendi.”

Öğrencilere özel aylık abonman kartı
Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda öğrencilere ekonomik katkı sağlamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tüm ekonomik zorluklara rağmen 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde değişiklik yapmadı.
EGO Genel Müdürlüğü ayrıca ilk kez sadece öğrencilerin yararlanabileceği yeni bir uygulamayı daha başlatma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulama ile öğrenciler ilgili ayında geçerli olmak üzere 200 binişlik ve 60 TL ücreti olan EGO aylık abonman kartı kullanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine gitti

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine gitti

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