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EGO Genel Müdürlüğüne bağlı otobüsler Karşıyaka, Ortaköy Ve Sincan mezarlıklarında ring seferleri düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların vefat eden yakınlarını rahatlıkla ziyaret edebilmeleri amacıyla mezarlıkların içerisine ring seferleri düzenliyor.Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Çimşit ve Ortaköy Mezarlıkları içerisinde EGO otobüsleriyle ring yaparak kabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara gidecekleri yere rahat bir şekilde ulaştım imkan sunuyor.Mebis’le kolay ulaşımAnkara Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu “Mezarlık Bilgi Sistemi-MEBİS” Başkentlilere aradığı kabri bulmasında rehber oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların vefat eden yakınlarını rahatlıkla ziyaret edebilmeleri amacıyla mezarlıkların içerisine ring seferleri düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Çimşit ve Ortaköy Mezarlıkları içerisinde EGO otobüsleriyle ring yaparak kabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara gidecekleri yere rahat bir şekilde ulaştım imkan sunuyor.

Mebis’le kolay ulaşım
Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu “Mezarlık Bilgi Sistemi-MEBİS” Başkentlilere aradığı kabri bulmasında rehber oluyor. Vatandaşlar, mezarlık girişlerindeki görevliler aracılığıyla sistem üzerinden yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu harita çıktısı alarak rahat bir şekilde bulabiliyorlar.
Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için güvenlik önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişlerinde düzenli trafik akışını sağlamak amacıyla emniyet ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışıyor.

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