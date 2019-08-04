EGO müfettişlerinden çat kapı teftiş

Başkent’in toplu taşıma ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini önceleyerek, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araçlar ve araç sürücülerine yönelik saha denetimlerini sıklaştırdı. Günlük olarak toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiren görevlilerin dışında yeni bir uygulama ile EGO müfettişleri de bu denetimlere dahil oldu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu taşıma araçlarını kullanacak kurum müfettişlerine bu amaçla özel denetim kartı çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“EGO müfettişlerimiz araçlarda tespit ettikleri aksaklıkları ilgili birime anında bildiriyor ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Her gün 1 milyon 200 binin üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahibiz. EGO Genel Müdürlüğümüz şehir içi toplu ulaşımında uygulayıcı ve denetleyici bir role sahip. Hızlı, güvenli, kaliteli ve nitelikli toplu taşıma hizmeti vermek amacıyla çapraz saha denetimlerini artırıyoruz.”

Toplu taşımada üst düzey denetim

EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik sistemlerinin yanı sıra Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma araçlarındaki denetimleri artırdıklarını aktaran EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Ankaralıların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için hem araçlardaki aksaklıklar hem de sürücülerin trafik kurallarına riayeti ve yolculara karşı tutum ve davranışları müfettişlerimiz tarafından denetleniyor. Herhangi bir duraktan her an her dakika bir müfettişimiz sizin bulunduğunuz toplu taşıma aracına binebilir” şeklinde konuştu.

Kalite standartlarını yükselterek, memnuniyet derecesini üst seviyelere çıkarmayı da hedeflediklerini kaydeden Alkaş, “Son günlerde gerek sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerekse yolculardan gelen talepler çerçevesinde kurum olarak tüm toplu taşıma araçlarındaki saha denetimlerini artırdık. EGO müfettişleri toplu taşıma araçlarına bindiğinde denetim uyarı sesini hem sürücülerimiz hem de vatandaşlarımız duyabiliyor” ifadelerini kullandı.