HABER

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Başkentte EGO otobüsü yandı, 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi’nde gerçekleşti.

Başkentte EGO otobüsü yandı, 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yapracık - Koru Metrosu arasındaki seferini gerçekleştiren 595 hat no’lu EGO otobüsü, motordan çıkan yangın sonucu küle döndü.
Otobüs şoförünün yangını geç fark etmesi ve alevlerin büyümesi sonucunda arka ve orta kapıların açılmaması üzerine, can havliyle ön kapıya koşturan vatandaşlar otobüsten inerken zor anlar yaşadı. Otobüsten inmeye çalışırken, başını çarpan ve henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralı olan vatandaşlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sonrasında EGO Kurtarma ekibi, otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı.
Yangın başladığında otobüsün seyir halinde olduğu ve fark edilene kadar bir müddet yanar vaziyette ilerlediği edinilen bilgiler arasında.
Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.