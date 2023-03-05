Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5 Mart Fox TV yayın akışı

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un rol aldığı Ego dizisinin yeni bölümü merak edildi. Dizi, daha başlamadan gündem olmuştu. Alperen Duymaz, Aslı Melisa Pamuk'un sete geç çıktığını söylemiş ve sonrasında ortam gerilmişti. Peki Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Ego dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile Fox TV ekranlarında olacak. Dizi 3. bölümü ile ekrana gelecek.
“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.
Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…
Dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
15:00 Adım Farah
17:00 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
23:30 Adım Farah
01:45 Yasak Elma
04:00 Kefaret
06:00 Yalnız Kalpler