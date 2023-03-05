Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5 Mart Fox TV yayın akışı

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un rol aldığı Ego dizisinin yeni bölümü merak edildi. Dizi, daha başlamadan gündem olmuştu. Alperen Duymaz, Aslı Melisa Pamuk'un sete geç çıktığını söylemiş ve sonrasında ortam gerilmişti. Peki Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

EGO SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ego dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile Fox TV ekranlarında olacak. Dizi 3. bölümü ile ekrana gelecek.

EGO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

5 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

15:00 Adım Farah

17:00 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

23:30 Adım Farah

01:45 Yasak Elma

04:00 Kefaret

06:00 Yalnız Kalpler

