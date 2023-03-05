MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5 Mart Fox TV yayın akışı

Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5 Mart Fox TV yayın akışı

05.03.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ego dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Fox TV'de yayınlanan dizi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında yayınına ara vermişti. Dizinin izleyicileri Ego dizisi saat kaçta başlayacak merak ediyorlar. Peki Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5 Mart Fox TV yayın akışı...

Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5 Mart Fox TV yayın akışı

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un rol aldığı Ego dizisinin yeni bölümü merak edildi. Dizi, daha başlamadan gündem olmuştu. Alperen Duymaz, Aslı Melisa Pamuk'un sete geç çıktığını söylemiş ve sonrasında ortam gerilmişti. Peki Ego saat kaçta başlıyor? Ego dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

EGO SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ego dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile Fox TV ekranlarında olacak. Dizi 3. bölümü ile ekrana gelecek.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-05T183935.660

EGO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-05T184054.981

Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

5 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
15:00 Adım Farah
17:00 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
23:30 Adım Farah
01:45 Yasak Elma
04:00 Kefaret
06:00 Yalnız Kalpler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savcı Pars ile senarist arasında ne yaşandı? Flaş ayrılıkSavcı Pars ile senarist arasında ne yaşandı? Flaş ayrılık
Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'
Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı! Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı!

En Çok Okunan Haberler

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Türkiye ziyaretini duyururken skandal!

Türkiye ziyaretini duyururken skandal!

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.