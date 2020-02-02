EGO şoförü olan eski eşi durakta durmayınca Mavi Masa'yı aradı

ÖMER OLCAY - Geçen yıl 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'ini çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Mavi Masa ekipleri, otobüs şoförü eski eşinin kendisini durakta görünce durmadığı ihbarında bulunan ve EGO otobüsünde kaynanasını kaybettiğini iddia eden kişilerin aramalarına da yanıt verdi.

AA muhabirinin belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2009'dan bu yana hizmet veren ve vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten Mavi Masa merkezi, en çok 06.30-09.00 ile 16.00-20.00 saatleri arasında aranıyor.

Yetkililer, şikayetlerin yüzde 70'inin çözümle sonuçlandığını, bu kapsamda geçen yıl alınan 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'inin çözüldüğünü bildirdi.

Çağrıların 612 bin 804'ü ise başvuruya dönüştürüldü.

- Asfalt, minibüs ve durakta durmama şikayetleri başı çekti

Çağrılar arasında asfalt onarımı talepleri 25 bin 674 ile birinci sırada yer alırken, 16 bin 619 kişi minibüs ile ilgili şikayette bulundu. Bunları 15 bin 665 ile EGO otobüslerinin durakta durmama ve yolcu almaması şikayeti takip etti.