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EGO şoförü olan eski eşi durakta durmayınca Mavi Masa'yı aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Mavi Masa hattına geçen yıl gelen 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'i çözüme kavuşturulurken, ilginç talepler de gülümsetti - "EGO otobüs şoförü eski eşim olduğu için beni görünce durakta durmuyor", "Kaynanamı EGO otobüsünde kaybettim nasıl bulabilirim?" şeklinde çağrıların geldiği Mavi Masa'ya en fazla asfalt sorunuyla ilgili şikayette bulunuldu

ÖMER OLCAY - Geçen yıl 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'ini çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Mavi Masa ekipleri, otobüs şoförü eski eşinin kendisini durakta görünce durmadığı ihbarında bulunan ve EGO otobüsünde kaynanasını kaybettiğini iddia eden kişilerin aramalarına da yanıt verdi.

AA muhabirinin belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2009'dan bu yana hizmet veren ve vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten Mavi Masa merkezi, en çok 06.30-09.00 ile 16.00-20.00 saatleri arasında aranıyor.

Yetkililer, şikayetlerin yüzde 70'inin çözümle sonuçlandığını, bu kapsamda geçen yıl alınan 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578'inin çözüldüğünü bildirdi.

Çağrıların 612 bin 804'ü ise başvuruya dönüştürüldü.

- Asfalt, minibüs ve durakta durmama şikayetleri başı çekti

Çağrılar arasında asfalt onarımı talepleri 25 bin 674 ile birinci sırada yer alırken, 16 bin 619 kişi minibüs ile ilgili şikayette bulundu. Bunları 15 bin 665 ile EGO otobüslerinin durakta durmama ve yolcu almaması şikayeti takip etti.

Mavi Masa'ya gelen çağrı sayısında, Çankaya 118 bin 622 ile birinci, Keçiören 77 bin 535 ile ikinci, Yenimahalle 63 bin 496 ile üçüncü, Etimesgut 63 bin 206 ile dördüncü ve Mamak 60 bin ile beşinci sırada yer aldı.

- Çağrı merkezinden memnuniyet oranı yüzde 51

Vatandaş memnuniyet oranının yüzde 51 olduğu belirtilen çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar ise hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor.

Mavi Masa ekiplerine geçen yıl gülümseten çağrılar da geldi.

İzlemek istediği kanalın televizyon sıralamasında nerede yer aldığını öğrenmek isteyen, banyo yaparken şampuanının bittiğini belirtip "Yardım istiyorum" diyen de Alo 153 hattını arayanlar arasında yer aldı.

Mavi Masa'yı arayan bir kişi ise "EGO otobüs şoförü eski eşim olduğu için beni görünce durakta durmuyor." şikayetini iletti.

Yetkililer kendilerini en fazla, "Kaynanamı EGO otobüsünde kaybettim nasıl bulabilirim?" şeklindeki çağrının şaşırttığını belirtirken Mavi Masa'yı arayan bir kişinin "Ankara bağımsız milletvekiliyim, NATO başkanı olmam için elektrik direklerine bayrak asmam gerekiyor. Bu yüzden evimin yanına 50 adet elektrik direği istiyorum. Bu direkler gelmez ve ben bayrakları asamazsam NATO başkanı olamam ve bundan da tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olur." ifadelerini kullandığını kaydetti.

Evlenmek için yardım isteyen çok sayıda kişinin de yine Mavi Masa'yı aradığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ALO 153 Ankara Büyükşehir Belediyesi Çağrı Mavi Masa şikayet

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