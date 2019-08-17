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EGO Spor Kulübü’nden Başkent’te ilk kez spor ve eğlence festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla ilk kez Başkent’te bir festival düzenledi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.Hem spor hem eğlenceSpor salonu dışında bulunan halı sahaya kurulan oyuncaklarla doyasıya eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti.

EGO Spor Kulübü’nden Başkent’te ilk kez spor ve eğlence festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla ilk kez Başkent’te bir festival düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.
Hem spor hem eğlence
Spor salonu dışında bulunan halı sahaya kurulan oyuncaklarla doyasıya eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti. Pamuk şekeri, meyve suyu, patlamış mısır ve macun ikramının yapıldığı festival alanında Hacivat ve Karagöz ile kukla gösterileriyle çocuklar bol bol eğlendi.
Festival gelenekselleştirilecek
Festivale katılan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, festivali her yaz geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi Kent Orkestrası’nın şarkılarıyla coşan çocuklar ve aileleri, Mehteran Takımı’nın gösterileriyle de unutulmaz bir gün yaşadı. Festivalin en ilgi çekici gösterisi ise EGO Spor’a bağlı Milli sporcuların, Uzakdoğu sporlarını sergiledikleri şovlar oldu.

EGO Spor Kulübü’nden Başkent’te ilk kez spor ve eğlence festivali

EGO Spor Kulübü’nden Başkent’te ilk kez spor ve eğlence festivali

EGO Spor Kulübü’nden Başkent’te ilk kez spor ve eğlence festivali

EGO Spor Kulübü’nden Başkent’te ilk kez spor ve eğlence festivali

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