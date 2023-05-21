MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EGO final mi yapıyor? 21 Mayıs FOX yayın akışı

EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EGO final mi yapıyor? 21 Mayıs FOX yayın akışı

21.05.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO yeni bölüm ve final tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. FOX TV'nin yeni projesi olan dizi, 5 Şubat'ta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmuştu. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizi reyting sonuçlarında beklentiyi karşılayamadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ve final tarihi merak edildi. Peki, EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EGO final mi yapıyor? İşte 21 Mayıs FOX yayın akışı...

EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EGO final mi yapıyor? 21 Mayıs FOX yayın akışı

EGO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan EGO dizisi nedeniyle Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Düşük reytingler nedeniyle istediği başarıyı yakalayamayan dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak ve Ahmet Kayakesen gibi isimler bulunuyor. İşte EGO yeni bölüm ve final kararı ile ilgili gelişmeler...

EGO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizinin bu akşam 13. bölümü yayınlanacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değişir.

EGO FİNAL Mİ YAPIYOR?

EGO dizisi bu akşam yayınlanacak olan 13. bölümü ile final yapacak. Ekran hayatı kısa süren dizi, düşük reyting sonuçları nedeniyle ekran serüvenini 13. bölümde noktalayacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

21 MAYIS FOX YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı
11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı
13.00 Adım Farah
16.15 Yasak Elma
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 EGO
00.00 Yasak Elma
02.15 Gülcemal
04.45 Her Yerde Sen
06.00 Yalnız Kalpler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Ölüm ilanı yayınlandı Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Ölüm ilanı yayınlandı
Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybettiUsta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Laz Kızı'nın Instagram pozları olay! "Hayri'den önce ben aşık oldum"Laz Kızı'nın Instagram pozları olay! "Hayri'den önce ben aşık oldum"
Anahtar Kelimeler:
fox yayın akışı rüya

En Çok Okunan Haberler

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"

'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"

Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş görüşecek

Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş görüşecek

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Polislerin şark görevi bire düşüyor!

Polislerin şark görevi bire düşüyor!

Tarlada şaşırtan manzara! "Bir de bunu deneyeyim dedim"

Tarlada şaşırtan manzara! "Bir de bunu deneyeyim dedim"

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.