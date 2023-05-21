EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EGO final mi yapıyor? 21 Mayıs FOX yayın akışı

EGO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan EGO dizisi nedeniyle Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Düşük reytingler nedeniyle istediği başarıyı yakalayamayan dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak ve Ahmet Kayakesen gibi isimler bulunuyor. İşte EGO yeni bölüm ve final kararı ile ilgili gelişmeler...

EGO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizinin bu akşam 13. bölümü yayınlanacak.

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değişir.

EGO FİNAL Mİ YAPIYOR?

EGO dizisi bu akşam yayınlanacak olan 13. bölümü ile final yapacak. Ekran hayatı kısa süren dizi, düşük reyting sonuçları nedeniyle ekran serüvenini 13. bölümde noktalayacak.

21 MAYIS FOX YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı

13.00 Adım Farah

16.15 Yasak Elma

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 EGO

00.00 Yasak Elma

02.15 Gülcemal

04.45 Her Yerde Sen

06.00 Yalnız Kalpler

