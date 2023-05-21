EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EGO final mi yapıyor? 21 Mayıs FOX yayın akışı

EGO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan EGO dizisi nedeniyle Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Düşük reytingler nedeniyle istediği başarıyı yakalayamayan dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak ve Ahmet Kayakesen gibi isimler bulunuyor. İşte EGO yeni bölüm ve final kararı ile ilgili gelişmeler...
EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizinin bu akşam 13. bölümü yayınlanacak.
“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değişir.
EGO dizisi bu akşam yayınlanacak olan 13. bölümü ile final yapacak. Ekran hayatı kısa süren dizi, düşük reyting sonuçları nedeniyle ekran serüvenini 13. bölümde noktalayacak.
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı
11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı
13.00 Adım Farah
16.15 Yasak Elma
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 EGO
00.00 Yasak Elma
02.15 Gülcemal
04.45 Her Yerde Sen
06.00 Yalnız Kalpler