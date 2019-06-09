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EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, raylı sistemlerde görevli personele, “Temel iş Sağlığı Güvenliği’’ kapsamında “İş Kazalarını Önleme” ve “İlk Yardım” konularında eğitim verdi.Göreve başlamasının ardından “Büyükşehir Belediyesinde iş kazası istemiyorum” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, iş kazalarına karşı dikkat edilmesi yönündeki sözleri sonrası iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verildi.

EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, raylı sistemlerde görevli personele, “Temel iş Sağlığı Güvenliği’’ kapsamında “İş Kazalarını Önleme” ve “İlk Yardım” konularında eğitim verdi.
Göreve başlamasının ardından “Büyükşehir Belediyesinde iş kazası istemiyorum” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, iş kazalarına karşı dikkat edilmesi yönündeki sözleri sonrası iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verildi. AŞTİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlere, teknik personel, güvenlik ve temizlik hizmetlerinde görev yapan 251 kişi katıldı.

Öncelik iş güvenliği
Ankara Raylı Sistemler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından 30’ar kişilik gruplar halinde verilen teorik ve pratik eğitimlere, Ocak - Mayıs ayları içerisinde toplam bin 359 personel katıldı. Eğitimlerde, iş kazalarının çevresel faktörler başta olmak üzere kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı vurgulandı.

Bilinçli müdahale yöntemleri
Personele, yolcuların raylı sistemlerle seyahat ederken daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak için öncelikli olarak çalışanın can güvenliğini tehlikeye atmayan davranış biçimlerinin nasıl ve neler olması gerektiği anlatıldı. Ayrıca katılımcılara, ilk yardım ve tehlike esnasında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin acil durum senaryoları da uygulamalı olarak gösterildi.

“Eğitimler bizim için çok faydalı oluyor”
Temel iş güvenliği eğitim programına katılan personeller, acil durum gerektiren olaylar esnasında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda verilen eğitimlerin faydalı olduğunun altını çizerek, “İlk yardım kurallarını uygulamalı olarak öğreniyoruz. Hem personel olarak hem vatandaş olarak iş güvenliği ve sağlık eğitimine katılmaktan mutluyuz. Daha bilinçli çalışmanın püf noktalarını öğrenmiş olduk” ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır kurum içi eğitimler veren ve iş güvenliğinin dünya genelinde hayati önem taşıdığına dikkat çeken eğitmen Dr. Ramiz Başer, katılımcılara, iş güvenliği tarihçesi, meslek hastalıkları belirtileri, ilk yardım, kalp masajı, suni solum ve kazazedeye davranış biçimleri hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Düzenlenen eğitim sonrasında programa katılan personele, “Temel İş Sağlığı Güvenliği” katılım sertifikası verildi.

EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha

EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha

EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha

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