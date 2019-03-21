EGO’ya ulaşım ödülü

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde “Akıllı Ücretlendirme Sistemi” uygulamasıyla ödül aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” sahiplerini buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı zirvede vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen daha güvenli, hızlı, konforlu, çevreci ve yaşamı kolaylaştırıcı uygulamaların değerlendirildiği "Belediyecilik" kategorisindeki ödüle Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleşen ödül töreninde, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’dan aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisi doğduğunu belirterek, “Adına kısaca ’akıllı ulaşım’ dediğimiz, ’bilişim destekli ulaşım’ diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi” dedi.

Teknolojiyi yakından takip ederek Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran EGO’nun toplu taşımada temassız kredi kartı kullanımı 1 Ocak’tan itibaren hayata geçmişti. Başkent’te Ocak-Mart ayları arasında toplu taşıma araçlarında kredi kartı kullanımı 707 bin 950 kişiye ulaştı.