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Eğribel Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Eğribel Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

GİRESUN (AA) - Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Doğu Karadeniz'in, Akdeniz ve diğer bölgelere olan bağlantılarından biri olan Eğribel Geçidi'nde birkaç gündür süren kar ve tipi etkisini artırdı.

Kar kütlelerinin yola kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları ekipleri, Giresun'un iç kesimlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin de bağlantısını sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eğribel Geçidi Giresun-Sivas Karayolu kar yağışı şebinkarahisar

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