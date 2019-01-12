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Eğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında bulunan, 'Ayder'e benzerliği ile dikkat çeken Eğriçimen Yaylası, kış aylarında metrelerce yağan karla doyumsuz bir görünüme kavuştu.

Eğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzel

Eraydın AYTEKİN- Bülent TATLI/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında bulunan, 'Ayder'e benzerliği ile dikkat çeken Eğriçimen Yaylası, kış aylarında metrelerce yağan karla doyumsuz bir görünüme kavuştu. Yaz ayları yeşilliğin hakim olduğu, etrafı devasa çam ağaçlarıyla örtülü yayla, kışın bembeyaz örtüsüyle hayranlık uyandırıyor.
Koyulhisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, ismini, içinden geçen kıvrımlı dereden alan Eğriçimen Yaylası, bahar aylarında doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbediyor. Çam ormanları içindeki evler ve ortasından kıvrılarak uzayan dere, yayla ortasındaki gölette buluşuyor. Etrafı ağaçlarla kaplı yayla, ilkbaharda yeşil örtü ile sarı ve beyaz papatyalarla kaplanıyor. Kış aylarında sessizliğe bürünün yayla, yazın gurbetçiler ve piknikçilerin akınına uğruyor. Rize'nin meşhur Ayder Yaylası'na benzetilen Eğriçimen, yerleşim yapısıyla bir adım öne çıkıyor.
Son 5 yılın en şiddetli kışının yaşandığı bugünlerde Karadeniz bölgesi sınırları içinde kalan Eğriçimen Yaylası, kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan kar örtüsü ile sessiz bir güzelliğe gömüldü. Şu an kimsenin konaklamadığı ve evlerin kapalı durumda olduğu yaylayı sadece hafta sonları, meraklıları ziyaret ediyor. Devasa çam ormanının tam ortasında bulunan yayla, karla kaplanan beyaz örtüsü ile huzurlu bir görüntü sunuyor.

FOTOĞRAFLI

Eğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzelEğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzelEğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzelEğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzel

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