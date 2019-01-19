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Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki yaylada yoğun karın ardından güzel manzaralar oluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda, yoğun karın ardından adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakan yayla, yoğun karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan yaylada şu günlerde kış sessizliği hakim. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı yayla, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Bu arada, soğuk havanın etkisiyle Eğriçimen Yaylası'nda bulunan göletlerin yüzeyi de kısmen buz tuttu.

Kışın güzelliklerini görmek için yaylaya gelen ilçe sakinlerinden Sinan Dündar, AA muhabirine, yaylaya son 10 yıldır bu kadar yoğun kar yağmadığını söyledi.

Eğriçimen Yaylası'nın her mevsim farklı güzelliklerinin olduğunu dile getiren Dündar, herkesi bu görsel şöleni görmeye davet etti.

İlçe sakinlerinden Hürol Özkahraman da "Kış turizmini seven hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Doğa harikası Eğriçimen Yaylası'nda güzel ve yoğun kış şartları yaşanıyor." dedi.

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Eğriçimen Yaylası kar Koyulhisar Sivas

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