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Eğridere'de heyelan bölgesindeki inceleme sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelan nedeniyle 27 evin boşaltılmasının ardından, bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor.

Eğridere'de heyelan bölgesindeki inceleme sürüyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelan nedeniyle 27 evin boşaltılmasının ardından, bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor. Bu arada, akrabalarının yanına sığınan ev sahipleri, kira yardımı beklediklerini belirtti.
Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'ye çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğüne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki Genel Müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da yine incelendiği açıklandı. Toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan mahalle sakinlerinin taşınmaları halinde, Kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun da zarar görmesi nedeniyle, Belediye ekiplerinin, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden, yukarıda kalan evlere ulaşım için başlattığı yeni yol yapım çalışması da devam ediyor.
'EŞİMİZİN DOSTUMUZUN YANINA SIĞINDIK'
Evinin tamamen yıkıldığını belirten mahalle sakinlerinden Murat Boğaziçi, "Köylü olarak bekliyoruz. Herhangi bir açıklama yapılmadı bize. Kira yardımı yapılacağı söylendi ama henüz bize ulaşan bir şey yok. Birçok insan evini taşıyamadı. Eşimizin dostumuzun yanına sığındık. Bekliyoruz, biraz zaman alacak sanırım. Yer gösterilecek bize. Hayvanlarımız meydanda kaldı. Eşyalarımızı alamadık. Benim evim tamamen yıkıldı. Damları yıkılan komşularımız var. Akrabamızın yanında sığıntı olarak kalıyoruz. Ne olacağını bilen yok. Bekliyoruz" dedi.
Yetkililer, bölgedeki inceleme ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kira yardımı konusunda adım atılacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Eğridere'de heyelan bölgesindeki inceleme sürüyorEğridere'de heyelan bölgesindeki inceleme sürüyorEğridere'de heyelan bölgesindeki inceleme sürüyorEğridere'de heyelan bölgesindeki inceleme sürüyor

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