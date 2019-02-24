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Eğridereliler 'Çukurköy modeli'ni yerinde gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Eğridere'de yaşanan toprak kayması nedeniyle mağdur olanlar için önerdiği 'Çukurköy modeli', bölge halkına yerinde anlatıldı.

Eğridereliler 'Çukurköy modeli'ni yerinde gördü

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Eğridere'de yaşanan toprak kayması nedeniyle mağdur olanlar için önerdiği 'Çukurköy modeli', bölge halkına yerinde anlatıldı. İnşa edilen yeni evleri inceleyen Eğridereliler, yapılan konutları beğendi.
Bornova'ya bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde geçen hafta sonu meydana gelen ve 27 evin can güvenliği nedeniyle boşaltılmasına yol açan toprak kaymasının ardından zor durumda kalan vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun evlerini boşaltmak zorunda kalanlar için yaşama geçirilmesini önerdiği ve daha önce Menemen Çukurköy'de uygulanan model, Eğriderelilere yerinde gösterildi. Başkan Kocaoğlu'nun talimatıyla otobüslerle Çukurköy'e götürülen Eğridere sakinleri, burada Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği evleri inceledi. Yapılan konutları çok beğendiklerini ifade eden Eğridereliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sözünün kendileri için en büyük güvence olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, zor günümüzde madden ve manen yanımızda oldular. Bizi mağdur bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmayacaklarını biliyoruz" diye konuştu.
ÇUKURKÖY'DE NE YAPILDIYSA EĞRİDERE'DE DE OLACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toprak kayması yaşanan Eğridere'ye yaptığı ziyarette, evleri hasar gören vatandaşları tıpkı Çukurköy'de olduğu gibi sağlıklı konutlara kavuşturmayı hedeflediklerini söylemişti. Başkan Kocaoğlu, vatandaşların kafasında soru işareti kalmaması için dileyen herkesin Çukurköy'e götürülerek oradaki çalışmayı görmelerinin sağlanması talimatını vermişti.
Geçen haziran ayında meydana gelen sel felaketinin büyük tahribata yol açtığı Menemen'e bağlı Çukurköy'de, evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır hasarlı binaların yerine çelik prefabrik teknolojiyle dubleks konutlar inşa etti.

FOTOĞRAFLI

Eğridereliler 'Çukurköy modeli'ni yerinde gördüEğridereliler 'Çukurköy modeli'ni yerinde gördüEğridereliler 'Çukurköy modeli'ni yerinde gördüEğridereliler 'Çukurköy modeli'ni yerinde gördü

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