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Egzama belirtileri nelerdir? Egzama olduğumu nasıl anlarım?

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.06.2024 22:52
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Egzama, tıbbi olarak atopik dermatit olarak bilinen, ciltte kaşıntı, kızarıklık ve iltihaplanmaya yol açan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Egzama, genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak yetişkinlerde de görülebilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle ilişkilidir ve genetik, çevresel ve immünolojik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır.

Egzama belirtileri nelerdir? Egzama olduğumu nasıl anlarım?

Egzama, yaşam kalitesini etkileyebilen kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Ancak doğru tedavi ve yönetim ile belirtiler kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Egzama ile başa çıkmak için, belirtileri tetikleyen faktörleri belirlemek ve bu faktörlerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, düzenli cilt bakımı ve doktor kontrolünde uygun tedavi yöntemleri kullanmak, egzama belirtilerini hafifletebilir ve cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Egzama belirtileri nelerdir?

Egzamanın belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak bir kişinin "Egzama olduğumu nasıl anlarım?" sorusuna cevap verebilmesi için yaygın egzama belirtileri şu şekildedir:

  • Kaşıntı, egzamanın en yaygın ve rahatsız edici belirtisidir. Kaşıntı genellikle yoğun ve sürekli olabilir.
  • Ciltte kırmızı lekeler veya alanlar oluşur. Bu kızarıklıklar genellikle iltihaplı ve hassastır.
  • Egzamalı cilt genellikle kurudur ve pullanma eğilimindedir. Ciltte çatlaklar ve kabuklanma görülebilir.
  • Bazı durumlarda ciltte kabarcıklar oluşabilir ve bu kabarcıklar sıvı sızdırabilir.
  • Uzun süreli kaşıma sonucunda cilt kalınlaşabilir ve sertleşebilir (likenifikasyon).
  • Etkilenen cilt bölgelerinde renk değişiklikleri olabilir. Bu bölgeler, çevrelerindeki ciltten daha koyu veya daha açık renkte olabilir.

Egzamayı tetikleyen şeyler nelerdir?

Egzamayı tetikleyen birçok şey vardır, ancak en yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

  • Kuru hava
  • Terleme
  • Sabunlar ve deterjanlar
  • Yünlü giysiler
  • Sentetik kumaşlar
  • Kimyasallar
  • Hava kirliliği

Hem strese bağlı egzama hem de alerjik egzama, cildin iltihaplanmasına neden olabilen yaygın cilt rahatsızlıklarıdır. Her iki durumun da kendine özgü semptomları, tetikleyicileri ve tedavileri vardır. Alerjik egzama tetikleyicileri ev tozu akarları, polenler, küf, hayvan türleri ve bazı yiyecekler yer alır. Strese bağlı egzama ise kişinin stres seviyesine göre tetiklenerek ortaya çıkar.

Egzama nasıl geçer?

Egzama tedavisi, belirtilerin hafifletilmesi ve tetikleyicilerin kontrol altına alınması üzerine odaklanır. Egzaması olan kişiler genellikle ciltlerini nemlendirmeye ve tetikleyicilerden kaçınmaya özen gösterirler. Bazı durumlarda, semptomları kontrol altına almak için ilaç da gerekli olabilir. Egzamaya ne iyi gelir sorusu için şu yanıtları verebiliriz:

  • Cildin nemli tutulması, egzama belirtilerini hafifletir. Yoğun nemlendirici kremler ve losyonlar düzenli olarak kullanılmalıdır.
  • İltihabı ve kaşıntıyı azaltmak için kremler kullanılabilir. Bu ilaçlar, doktor kontrolünde ve belirli bir süre kullanılmalıdır.
  • Kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik ilaçlar kullanılabilir.
  • Şiddetli egzama vakalarında, doktorun reçete edeceği bağışıklık düzenleyici ilaçlar kullanılabilir.
  • Egzama belirtilerini tetikleyen faktörlerden kaçınmak, belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Stres yönetimi, uygun cilt bakımı ve sağlıklı bir yaşam tarzı önemlidir.
  • Bazı durumlarda, ultraviyole (UV) ışık tedavisi, egzama belirtilerini hafifletmek için kullanılabilir.

Egzama ne kadar sürede geçer?

Egzamanın iyileşme süresi, hastalığın türüne, şiddetine ve tedaviye bağlı olarak değişir. Bazı egzama türleri birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşebilirken, diğerleri kronik olabilir ve sürekli tedavi gerektirebilir. Akut egzama genellikle birkaç hafta içinde iyileşir. Bu tür egzama genellikle ani olarak ortaya çıkar ve şiddetli semptomlara neden olur. Subakut egzama iyileşmesi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Bu tür egzama, akut egzamadan daha az şiddetlidir ve genellikle kronik hâle gelir. Kronik egzama ömür boyu sürebilir. Bu tür egzama genellikle çocukluk döneminde başlar ve yetişkinliğe kadar devam eder.

Egzama bulaşıcı mı?

Egzama bulaşıcı değildir. Egzama, cildin kuruması ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Bulaşıcı bir hastalık değildir, yani egzamalı bir kişiye dokunmak veya onunla yakın temas kurmak egzama kapmanıza neden olmaz.

Express


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