Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir! Ölümcül hastalığa karşı koruyabilir

King's College London tarafından yapılan araştırmaya göre, egzamaya sahip olmak, tümör oluşumunu engelleyebileceğini söyledikleri bir bağışıklık tepkisini tetikliyor. Bu bağışıklık tepkisi, potansiyel olarak tehlikeli kanserli hücreleri cilt yüzeyinden atarak çalışır.

Egzama bazen cildin dış katmanlarındaki yapısal proteinlerin kaybıyla sonuçlanır ve bu da cilt bariyerinin kusurlu olmasına neden olur.

Çalışmada kullanılan farelerin, egzaması olanlarda bulunan bazı cilt kusurlarını çoğaltmak için genetik olarak tasarlandı.

FARELERİ CİLT KANSERİNE KARŞI KORUDU

Araştırmacılar, farelerde kansere neden olan iki kimyasalın etkilerini kusurla karşılaştırdı. Kusurlu farelerdeki cilt kanseri tümörlerinin sayısının, kusurlu olmayanlara göre altı kat daha düşük olduğunu keşfettiler. Sonuç olarak, sonuçlar epidermal bariyer olarak bilinen kusurların fareleri iyi huylu tümörlerin gelişimine karşı koruduğunu gösteriyor.

eLife dergisinde yayınlanan çalışma, cilt kusurlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan alerjinin bir kişiyi cilt kanserinden koruyabileceğini gösteren türünün ilk örneğiydi.



