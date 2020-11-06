HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Egzama nedir? Neden olur ve nasıl geçer? - Egzama nasıl geçer?

Egzama nedir? Neden olur ve nasıl geçer? - Egzama nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Egzama, kaşıntı ve yaralarla rahatsızlık veren döküntülere sebep olabilen ve ne yazık ki bu rahatsızlığı yaşayan kişinin hayat kalitesini düşüren bir deri rahatsızlığıdır.

Egzama nedir? Neden olur ve nasıl geçer? - Egzama nasıl geçer?

İçindekiler

  • Egzama Nedir?
  • Egzama Belirtileri
  • Egzama Neden Olur?
  • Egzama Çeşitleri
  • Egzama Nasıl Geçer?
  • Egzamaya Ne İyi Gelir?

Atopik dermatit olarak da bilinen ve birden çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan egzama iyileşmesi zor ve tekrarlama ihtimali yüksek bir deri rahatsızlığı olduğundan, onunla yaşamayı öğrenmek aslında zorlu bir süreçtir. Peki egzama nedir ve nasıl geçer? İşte bu rahatsızlık hakkında bilmeniz gereken her şey.

Egzama Nedir?

Egzama, kısaca özetlemek gerekirse iltihabi bir deri hastalığıdır. Vücudun farklı farklı yerlerinde görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada ise el bölgesinde görülür.

Egzama Belirtileri

Her hastada değişiklik gösterebileceği gibi en çok görülen egzama belirtisi kuruluk ve kaşınmadır. Bunların haricinde diğer sık görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ciltte kuruma
  • Kaşıntı, rahatsızlık hissi
  • Sulu kabarcıklar
  • Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü
  • Kızarıklık
  • İltihap
  • Deride derin çatlaklar
  • Saç derisinde kabuklanma

Egzama Neden Olur?

Egzama hastalığının sebebi, hastalığın çeşidine göre değişmektedir. Egzama genellikle bir uyarana karşı cildin vermiş olduğu cevap şeklinde ortaya çıkar. Bu uyaran deterjan, sabun, parfüm, kullanılan şampuan gibi kimyasal maddeler, bazı ayakkabı ve terliklerin materyalleri ya da bazı metallerin teması gibi dış kaynaklı olabilir. Bazı hayvan tüyleri ve bitkiler ile temas ya da kullanılan ilaçlardan dolayı ortaya çıkan duyarlılıklar da egzamaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda kimi zaman egzama hemen ortaya çıkabileceği gibi bazen de temas edilen maddeye belirli bir süre maruz kalınmasından sonra kendini gösterebilir. Alerjik kaynaklı egzamaların bir diğer nedeni de belli yiyeceklere karşı olan besin alerjileri olabilir. Saydığımız sebeplerin dışında en büyük etkenlerden biri de tabii ki stres faktörüdür.

Egzama Çeşitleri

El Egzaması: Uyaran maddelerin el ile teması sonucunda oluşan, yalnızca el bölgesinde görülen bir egzama türüdür. Genellikle temizlikle uğraşan kişilerde, ev hanımlarında, kimyasal maddeler ile temas eden kuaför, metal işçiliği gibi meslek sahiplerinde daha sık görülür.

Seboreik Egzama: Nedeni tam olarak bilinmeyen bir egzama türüdür. Cildin yağlı olduğu bölgelerde ortaya çıkar ve kızarıklık, pullanma ve kabuk oluşumuna sebep olur. Kış ve bahar aylarında artış gösterir.

Atopik Egzama: Alerjik yatkınlık ve çevresel etkenler nedeniyle görülür ve genellikle bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkar. Zamanla hafifleyip iyileşme gösterse de tekrarlayıcı özelliğe sahiptir.

Asteatotik Egzama: Cilt yüzeyindeki yağ tabakasının azalması nedeniyle ortaya çıkar. Sık banyo yapılması veya yaşlılık nedeniyle cildin kurumasından dolayı görülür.

Kontakt Egzama: Cilde temas eden irritan maddeler ve cildin olması gereken yağ tabakasının oluşumuna izin vermeyen kimyasallarla sürekli temasta bulunulması ile ortaya çıkar. Akut veya kronik olabilir.

Stres Egzaması: Strese bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik kaynaklı egzama türüdür.

Numuler Egzama: Genellikle eller, kollar ve bacaklarda yaygınlık gösterir. Kaşıntılı dairesel lezyonlara sebep olur.

Egzama Nasıl Geçer?

“Egzama nasıl geçer?” sorusu bu rahatsızlıktan muzdarip pek çok hasta tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Egzama hastalığı kronik bir rahatsızlık olup ne yazık ki bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Yapılan tedaviler hastalığın ortadan kaldırılması ve kesin bir tedaviden çok egzamanın hastada yol açtığı semptomların önüne geçmeye ve şiddetini azaltmaya yöneliktir. Uygulanan tedavilerle hasta rahatlatılmaya ve kişinin günlük hayatını kolaylaştırmaya çalışılır. Bu hastalığa dermatoloji branşı bakar ve öncelikle kuruluk ve kaşıntıyı azaltmaya yönelik egzama için krem reçete edilir. Kremlerin yeterli gelmediği durumlarda doktorun önerisi doğrultusunda alerji önleyici ve kortikosteroid ilaçlardan yardım alınabilir. Tedavi süresince ne kadar kaşıntı olursa olsun cildi kaşımamak ve oluşan kabarcıkları patlatmamak çok önemlidir. Çünkü tüm bunlar yapıldığı takdirde cilt mikroplara daha açık hale geleceğinden hem iltihap kapabilir hem de tedavi süreci uzayabilir. Eğer egzama saç derisinde olduysa özel olarak formüle edilmiş egzama şampuanları kullanmak gerekmektedir. Bu şampuanlar hem saç derisini temizler hem de nemlendirerek pul pul görünümün önüne geçmenize yardımcı olur. Yiyecek alerjisinden kaynaklı egzamalarda şüpheli yiyecekler besin planınızdan çıkarılıp kademeli olarak yeniden yenmeye başlanır. Bu sayede egzamaya sebep olan besinlerin tespiti sağlanır.

Egzamaya Ne İyi Gelir?

Gelelim “Egzamaya ne iyi gelir? sorusuna. Öncelikle doktorunuzun verdiği egzama kremleri ve ilaçları düzenli bir biçimde kullanmalısınız. Kronik bir rahatsızlık olduğundan dolayı ilaç tedavisinin yanında hayat tarzınızı da değiştirmeniz gerekmektedir. Cilt kuruluğunu en aza indirmeye yardımcı olmak için gün içinde bol bol su içmeyi unutmayın. Vücudunuza ihtiyacı olan yeterli nemi sağladığınızda cildiniz de daha az kuruyacağından oluşan lezyonların yara haline dönmesi de zorlaşacaktır. Yatmadan önce kreminizi sürdükten sonra elinize özel olarak tasarlanmış egzama eldiveni takılması hem egzama kremlerinin etkisini arttırıp ellerinizi iyice nemlendirmek için hem de sürülen kremin etrafa bulaşmaması için çok iyi bir yöntem olacaktır. Özellikle ellerdeki egzamalar normal sabunlarla yıkandıkça gittikçe daha çok kurur ve hastalığın şiddetini artırır. Bu yüzden eczaneden alabileceğiniz hipoalerjenik egzama sabunu kullanmak hatta kullandığınız kozmetik ve temizlik malzemelerini alırken elinizden geldikçe hipoalerjenik ürünler arasından seçim yapmak bu kronik rahatsızlıkla yaşamanızı kolaylaştıracaktır. Örneğin nemlendirici ve iltihap giderici aloe vera bitkisinin içerisinden çıkan jeli egzamalı bölgelere uygulayıp kurumasını bekleyebilirsiniz. Aloe vera hem iltihap giderici özelliği ile yaralarınızın iyileşmesine yardımcı olacak hem de kaşıntınızı dindirecektir. Özellikle sürmeden önce biraz buzdolabında tutarsanız ferahlatıcı etkisi ile egzamanızı iyice rahatlatacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Kurdeşene ne iyi gelir?Kurdeşene ne iyi gelir?
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek... Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurdeşen nedir? Kurdeşen hastalığı neden olur?
Kurdeşene ne iyi gelir?
Entübe hasta nedir? Entübe ne demek?
Entübe durumunda hasta bilinci açık mıdır?
Bir kötü etkisi daha ortaya çıktı! İdrar yollarında taş yapıyor
Bir kötü etkisi daha ortaya çıktı! İdrar yollarında taş yapıyor
Böbrek ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?
Böbrek ağrısına ne iyi gelir?
Öyle bir karışım hazırladı ki gribe 48 saat mühlet verdi
Karışımı hazırladı, gribe 48 saat süre verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.