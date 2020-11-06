Egzama nedir? Neden olur ve nasıl geçer? - Egzama nasıl geçer?

Atopik dermatit olarak da bilinen ve birden çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan egzama iyileşmesi zor ve tekrarlama ihtimali yüksek bir deri rahatsızlığı olduğundan, onunla yaşamayı öğrenmek aslında zorlu bir süreçtir. Peki egzama nedir ve nasıl geçer? İşte bu rahatsızlık hakkında bilmeniz gereken her şey.

Egzama Nedir?

Egzama, kısaca özetlemek gerekirse iltihabi bir deri hastalığıdır. Vücudun farklı farklı yerlerinde görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada ise el bölgesinde görülür.

Egzama Belirtileri

Her hastada değişiklik gösterebileceği gibi en çok görülen egzama belirtisi kuruluk ve kaşınmadır. Bunların haricinde diğer sık görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Ciltte kuruma

Kaşıntı, rahatsızlık hissi

Sulu kabarcıklar

Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

Kızarıklık

İltihap

Deride derin çatlaklar

Saç derisinde kabuklanma

Egzama Neden Olur?

Egzama hastalığının sebebi, hastalığın çeşidine göre değişmektedir. Egzama genellikle bir uyarana karşı cildin vermiş olduğu cevap şeklinde ortaya çıkar. Bu uyaran deterjan, sabun, parfüm, kullanılan şampuan gibi kimyasal maddeler, bazı ayakkabı ve terliklerin materyalleri ya da bazı metallerin teması gibi dış kaynaklı olabilir. Bazı hayvan tüyleri ve bitkiler ile temas ya da kullanılan ilaçlardan dolayı ortaya çıkan duyarlılıklar da egzamaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda kimi zaman egzama hemen ortaya çıkabileceği gibi bazen de temas edilen maddeye belirli bir süre maruz kalınmasından sonra kendini gösterebilir. Alerjik kaynaklı egzamaların bir diğer nedeni de belli yiyeceklere karşı olan besin alerjileri olabilir. Saydığımız sebeplerin dışında en büyük etkenlerden biri de tabii ki stres faktörüdür.