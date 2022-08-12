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Egzaması olanları uyardılar! Büyük risk altındalar

12.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca egzamalı insan risk altında. Küresel kriz haline dönüşen maymun çiçeği virüsünün egzaması olanlara daha hızlı bulaştığı öne sürüldü. ABD’li bilim insanlarından gelen bu uyarı, endişeye neden oldu. İngiltere’de her 10 yetişkinden birinde ve her beş çocuktan birinin egzama şikâyeti var. Egzamayla yaşayanların sayısının ülkemizde, İngiltere’dekinden daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Egzaması olanları uyardılar! Büyük risk altındalar

ABD’li uzmanların yaptığı açıklama, egzaması olanlarda endişeye neden oldu. Uzmanların açıklamasına göre; egzaması olan kişilerin maymun çiçeği hastalığına yakalanma riski daha yüksek. ABD'deki sağlık müdürleri, sekiz yaşın altındaki çocukların yanı sıra maymun çiçeği hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğu konusunda insanları uyardı.

EGZAMA VE SEDEF HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada: "Bağışıklığı baskılayan veya egzama gibi belirli cilt rahatsızlığı olan herkes maymun çiçeği hastalığı riski altındadır." Özellikle egzamalı küçük çocukların yanı sıra şiddetli akne veya sedef hastalığı olan gençler ve çocuklar konusunda uyardı.

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Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde kurul onaylı bir dermatolog ve klinik yardımcı doçent olan Dr. Peter Lio, cilt rahatsızlıkları olan kişilerde cilt bariyerinin zayıflama eğiliminde olduğunu söyledi. Egzama veya sedef hastası olanların cildi, maymun çiçeği virüsü girmesini kolaylaştırabilir.

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ÖNLEM ALINMALI

Bu, bakteri veya virüslerin girmesini kolaylaştırabilir. Dr. Lio The Healthy'a şunları söyledi: "Maymun çiçeğinin genellikle hafif ve kendi kendini sınırlayan olduğunu hatırlamak önemli. Fakat daha yüksek risk grubundaysanız ve egzama veya atopik dermatit öykünüz varsa veya evinizde egzama olan kişiler varsa, o zaman maymun çiçeğinin yayılmasını önlemek için önlem almak önemlidir."

Dr. Lio’nun tavsiyesi, maymun çiçeği olan birinin yanındaysanız, sahip oldukları nesnelere dokunmaktan kaçınmak da dahil olmak üzere ekstra önlem alınmalı.

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egzama Maymun çiçeği virüsü Maymun Çiçeği hastalığı sedef
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