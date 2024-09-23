Egzamaya ne iyi gelir? Egzamayı en çabuk ne geçirir? Egzama için kesin çözüm nedir?

Egzama tedavisinde belirtilerin ciddiyeti, egzama tipi ve kişilerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Fakat temel prensipler kaşıntıyı kontrol altına alma, inflamasyonu azaltma ve cilt bakımı olduğu için nemlendiriciler, kortikosteroid kremler ve alerjenlerden kaçınma gibi tedaviler egzamaya iyi gelir. Egzama için kesin bir çözüm tedavisi olmasa da belirtileri kontrol altına almak ve belirtileri hafifletmek mümkündür.

Cilt hastalıklarından biri olan egzama hastalığının nedeni, hastalığın türüne göre değişkenlik gösterir. Egzama genel olarak bir uyarana karşı cildin verdiği cevap şeklinde ortaya çıkar. Bu uyaran iç kaynaklı da olabilir, dış kaynaklı da olabilir.

Deterjan, parfüm, sabun, kimyasal maddeler ve plastik olan terlik ya da ayakkabılar egzama oluşmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra hayvan ve bitki türleri ile temas hâlinde olmak da bazı kişilerde egzamaya neden olabilir. Egzama oluşumunun bir diğer nedeni ise güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlardır. Bu uyaranlar bazen temastan hemen sonra egzamaya sebep olurken bazen de uyaran maddeye uzun bir süre maruz kaldıktan sonra kendini gösterir.

Bazı egzama türleri ise alerjik kaynaklı olur. Kişilerin bazı besin türlerine olan alerjileri tüketmesi sonucunda egzama oluşabilir. Bunların haricinde stres de egzama hastalığının nedenleri arasında en bilinen nedenlerden biridir.

Egzamaya ne iyi gelir?

Ciltte kaşıntı, kuruluk, kızarıklık ve kabarcıklar hâlinde kendini gösteren egzama belirtileri oldukça rahatsız edicidir. Egzamaya iyi gelecek bazı yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Cilt bakımı ve nemlendirme: Cildin sürekli olarak nemli kalmasını sağlamak ve düzenli olarak nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle de içinde petrol jeli ve hyaluronik asit bulunan ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca cilt temizliğinde de parfümsüz temizleyiciler kullanılmalıdır.

Cildin sürekli olarak nemli kalmasını sağlamak ve düzenli olarak nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle de içinde petrol jeli ve hyaluronik asit bulunan ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca cilt temizliğinde de parfümsüz temizleyiciler kullanılmalıdır. Alerjen ve tahriş eden maddelerden kaçınılmalı: Alerji testi yapılarak kişinin alerjisini olduğu şey belirlenerek o maddelerden kaçınılmalıdır. Deterjan ve sabun kullanımında ise doğal içerikli olan ürünlere yönelmelidir.

Alerji testi yapılarak kişinin alerjisini olduğu şey belirlenerek o maddelerden kaçınılmalıdır. Deterjan ve sabun kullanımında ise doğal içerikli olan ürünlere yönelmelidir. İlaç tedavileri: Egzama bölgesinde oluşan iltihaplanmayı önlemek için doktor tavsiyesiyle antibiyotik kullanılabilir. Ayrıca kaşıntıyı hafifletmek için oral antihistaminikler kullanılabilir.

Egzama bölgesinde oluşan iltihaplanmayı önlemek için doktor tavsiyesiyle antibiyotik kullanılabilir. Ayrıca kaşıntıyı hafifletmek için oral antihistaminikler kullanılabilir. Yaşam tarzı değişikliği: Stres nedenli egzamalar için yoga ve meditasyon teknikleri yapılabilir ve stres azaltılabilir. Egzamayı ne azaltır sorusunun cevabı stres olarak yanıtlanabilir. Ayrıca egzamayı tetikleyen besinlerden de uzak durulmalıdır.

Egzama belirtileri ve tedavisi

Egzama belirtileri arasında en yoğun olarak görünen belirtiler ciltte kuruluk, deri döküntüleri, şişlik ve kabuk oluşumudur. Genel olarak egzama belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ciltte oluşan kuruluk ve çatlama,

Cilt rengine göre değişkenlik gösteren şişmiş cilt döküntüsü,

Egzama oluşan bölgeden kaşınma,

Cilt enfeksiyonu oluşumu ya da iltihap,

Göz bölgesindeki cildin renginin koyulaşması,

Avuç içlerinde ve ayak altlarında oluşan kırışıklık,

Ciltte yoğun bir hassasiyet,

Ciltte çizik çizik iz oluşumu.

Egzama hastalığı, kronik bir hastalık olarak bilinir ve kesin bir tedavisi yoktur. Fakat hastalara uygulanan tedaviler ile hastalık semptomlarının önüne geçilir ya da hastalığın şiddeti azaltılır. Egzama tedavisinde, egzamanın oluşumu göz önünde bulundurulur. Herhangi bir uyarana karşı oluşan egzamada tedavinin temel ilkesi uyaranla temasın kesilmesidir. Egzama hastalığında doktorların önerileri ile hareket etmek oldukça önemlidir. Genellikle alerji önleyici ilaçlar, nemlendiriciler ve kortikosteroid içerikli ilaçlar hastalığın tedavisinde kullanılır.

Egzama için kesin çözüm nedir?

Egzama genellikle kesin çözümü olmayan fakat belirtileri hafifletmek ve kontrol altına almak için pek çok alternatif seçeneği bulunan bir hastalıktır. Egzama için kesin çözüm olmasa da bitkisel yağlar egzama semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, kantaron yağı, lavanta yağı ve hindistancevizi yağı egzamaya iyi gelir. Bunun yanı sıra cilt kuruluğunu azaltan ürünler de egzama tedavisinde yardımcı ürünlerdir. Yulaf lapası gibi doğal malzemeler ile hazırlanan ürünler hem kaşıntıyı hem de cilt kuruluğunu azaltır.

Egzamayı en çabuk ne geçirir?

Egzama hastalığı olan insanların çoğu "egzamayı en çabuk ne geçirir?" diye merak ederler ve araştırırlar. Egzamayı geçiren bir tedavi yöntemi olmasa da bulguları ve semptomları kontrol altına almak için pek çok yöntem bulunur.

Bunlardan biri de cilt kuruluğunun önüne geçmek için bol miktarda su tüketimidir. Bol miktarda su tüketmek ve cildi sürekli olarak nemlendirmek egzama tedavisinde oldukça önemlidir. Ayrıca tedavi sürecinde egzama bölgesini kaşımamak ve bölgede oluşan kabarcıkları patlatmamak da egzamanın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.