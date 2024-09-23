HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Egzamaya ne iyi gelir? Egzamayı en çabuk ne geçirir? Egzama için kesin çözüm nedir?

Egzamaya ne iyi gelir? Egzamayı en çabuk ne geçirir? Egzama için kesin çözüm nedir?

Melek Nacar Melek Nacar
17.09.2024 22:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt hastalıkları hem gözle görülebildikleri hem de dış ortamla sürekli olarak temas hâlinde oldukları için bireylerin yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkiler. Egzama da, ciltteki iltihaplanma, kuruluk ve kaşıntı gibi belirtileri olan bir cilt hastalığıdır. Egzama pek çok farklı etkene bağlı olarak meydana gelebilir. Egzama farklı kişilerde farklı belirtiler ve tetikleyiciler gösterdiğinden dolayı tedavisi de kişisel bir yaklaşım gerektirebilir.

Egzamaya ne iyi gelir? Egzamayı en çabuk ne geçirir? Egzama için kesin çözüm nedir?

İçindekiler

  • Egzama neden olur?
  • Egzamaya ne iyi gelir?
  • Egzama belirtileri ve tedavisi
  • Egzama için kesin çözüm nedir?

Egzama tedavisinde belirtilerin ciddiyeti, egzama tipi ve kişilerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Fakat temel prensipler kaşıntıyı kontrol altına alma, inflamasyonu azaltma ve cilt bakımı olduğu için nemlendiriciler, kortikosteroid kremler ve alerjenlerden kaçınma gibi tedaviler egzamaya iyi gelir. Egzama için kesin bir çözüm tedavisi olmasa da belirtileri kontrol altına almak ve belirtileri hafifletmek mümkündür.

Egzama neden olur?

Cilt hastalıklarından biri olan egzama hastalığının nedeni, hastalığın türüne göre değişkenlik gösterir. Egzama genel olarak bir uyarana karşı cildin verdiği cevap şeklinde ortaya çıkar. Bu uyaran iç kaynaklı da olabilir, dış kaynaklı da olabilir.

Deterjan, parfüm, sabun, kimyasal maddeler ve plastik olan terlik ya da ayakkabılar egzama oluşmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra hayvan ve bitki türleri ile temas hâlinde olmak da bazı kişilerde egzamaya neden olabilir. Egzama oluşumunun bir diğer nedeni ise güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlardır. Bu uyaranlar bazen temastan hemen sonra egzamaya sebep olurken bazen de uyaran maddeye uzun bir süre maruz kaldıktan sonra kendini gösterir.

Bazı egzama türleri ise alerjik kaynaklı olur. Kişilerin bazı besin türlerine olan alerjileri tüketmesi sonucunda egzama oluşabilir. Bunların haricinde stres de egzama hastalığının nedenleri arasında en bilinen nedenlerden biridir.

Egzamaya ne iyi gelir?

Ciltte kaşıntı, kuruluk, kızarıklık ve kabarcıklar hâlinde kendini gösteren egzama belirtileri oldukça rahatsız edicidir. Egzamaya iyi gelecek bazı yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Cilt bakımı ve nemlendirme: Cildin sürekli olarak nemli kalmasını sağlamak ve düzenli olarak nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle de içinde petrol jeli ve hyaluronik asit bulunan ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca cilt temizliğinde de parfümsüz temizleyiciler kullanılmalıdır.
  • Alerjen ve tahriş eden maddelerden kaçınılmalı: Alerji testi yapılarak kişinin alerjisini olduğu şey belirlenerek o maddelerden kaçınılmalıdır. Deterjan ve sabun kullanımında ise doğal içerikli olan ürünlere yönelmelidir.
  • İlaç tedavileri: Egzama bölgesinde oluşan iltihaplanmayı önlemek için doktor tavsiyesiyle antibiyotik kullanılabilir. Ayrıca kaşıntıyı hafifletmek için oral antihistaminikler kullanılabilir.
  • Yaşam tarzı değişikliği: Stres nedenli egzamalar için yoga ve meditasyon teknikleri yapılabilir ve stres azaltılabilir. Egzamayı ne azaltır sorusunun cevabı stres olarak yanıtlanabilir. Ayrıca egzamayı tetikleyen besinlerden de uzak durulmalıdır.

Egzama belirtileri ve tedavisi

Egzama belirtileri arasında en yoğun olarak görünen belirtiler ciltte kuruluk, deri döküntüleri, şişlik ve kabuk oluşumudur. Genel olarak egzama belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Ciltte oluşan kuruluk ve çatlama,
  • Cilt rengine göre değişkenlik gösteren şişmiş cilt döküntüsü,
  • Egzama oluşan bölgeden kaşınma,
  • Cilt enfeksiyonu oluşumu ya da iltihap,
  • Göz bölgesindeki cildin renginin koyulaşması,
  • Avuç içlerinde ve ayak altlarında oluşan kırışıklık,
  • Ciltte yoğun bir hassasiyet,
  • Ciltte çizik çizik iz oluşumu.

Egzama hastalığı, kronik bir hastalık olarak bilinir ve kesin bir tedavisi yoktur. Fakat hastalara uygulanan tedaviler ile hastalık semptomlarının önüne geçilir ya da hastalığın şiddeti azaltılır. Egzama tedavisinde, egzamanın oluşumu göz önünde bulundurulur. Herhangi bir uyarana karşı oluşan egzamada tedavinin temel ilkesi uyaranla temasın kesilmesidir. Egzama hastalığında doktorların önerileri ile hareket etmek oldukça önemlidir. Genellikle alerji önleyici ilaçlar, nemlendiriciler ve kortikosteroid içerikli ilaçlar hastalığın tedavisinde kullanılır.

Egzama için kesin çözüm nedir?

Egzama genellikle kesin çözümü olmayan fakat belirtileri hafifletmek ve kontrol altına almak için pek çok alternatif seçeneği bulunan bir hastalıktır. Egzama için kesin çözüm olmasa da bitkisel yağlar egzama semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, kantaron yağı, lavanta yağı ve hindistancevizi yağı egzamaya iyi gelir. Bunun yanı sıra cilt kuruluğunu azaltan ürünler de egzama tedavisinde yardımcı ürünlerdir. Yulaf lapası gibi doğal malzemeler ile hazırlanan ürünler hem kaşıntıyı hem de cilt kuruluğunu azaltır.

Egzamayı en çabuk ne geçirir?

Egzama hastalığı olan insanların çoğu "egzamayı en çabuk ne geçirir?" diye merak ederler ve araştırırlar. Egzamayı geçiren bir tedavi yöntemi olmasa da bulguları ve semptomları kontrol altına almak için pek çok yöntem bulunur.

Bunlardan biri de cilt kuruluğunun önüne geçmek için bol miktarda su tüketimidir. Bol miktarda su tüketmek ve cildi sürekli olarak nemlendirmek egzama tedavisinde oldukça önemlidir. Ayrıca tedavi sürecinde egzama bölgesini kaşımamak ve bölgede oluşan kabarcıkları patlatmamak da egzamanın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
egzama egzama neden olur
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

Apartmanda esrarengiz kundakçı 'Acaba bugün ne olacak' diye eve geliyorlar! Son 6 ayda defalarca kez açıklanamayan olaylar

Apartmanda esrarengiz kundakçı 'Acaba bugün ne olacak' diye eve geliyorlar! Son 6 ayda defalarca kez açıklanamayan olaylar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.