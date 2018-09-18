Kullandığı egzama ilacını artırarak yüzüne uygulayan kadın, cildi gittikçe kötüleşince bakın neler yaşadı...

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

1 / 8 İngiliz 24 yaşındaki Gemma Day en mutlu zamanlarını yaşıyordu. Mükemmel bir düğün planlamıştı ve her şey yolunda gidiyordu.

2 / 8 Gemma düğünden tam bir hahfta önce uyandığında yüzünde bir yanma hissi olduğunu fark etti. Gözlerini açamıyordu. Genç kadın aynaya baktığında ise gördüklerine inanamadı.

3 / 8 Yüzü pul pul ve kıpkırmızıydı. Gemma 13 yaşından bu yana egzama hastasıydı ve düzenli olarak aynı kremi kullanıyordu.

4 / 8 Düğün stresiyle egzamasında artış olunca genç kadın kremi kullanmaya tekrar başladı ama tepki beklediği gibi olmadı.

5 / 8 Genç kadın o anları' Yüzüm pul pul ve kırmızıydı canavara dönmüş durumdaydım. Planlarımın ve düğünümün alt üst olacağını düşünüyordum." diye anlatıyor.

6 / 8 Hemen doktora koşan genç kadın kremi kullanmayı bıraktı ve yüzünü günde 4 kez nemlendirmeye başladı.

7 / 8 1 hafta sonra yüzü normale dönmüş egzema etkileri yok olmuştu. Her şey yolunda gitti ve düğünleri planladıklarından daha iyi geçti.