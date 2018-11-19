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Egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi meyve suyu içerek kazanın

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Spor sonrası sıvı alımı ve enerji gereksinimini karşılamak için meyve sularından faydalanmak sağlıklı bir yöntemdir. Düzenli ve yeterli miktarda fiziksel aktivite, bireyin enerjik ve zinde olmasını, sağlıklı vücut ağırlığının ve uygun yağ – kas oranının sürdürülmesini sağlamakla birlikte; kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltır.

Egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi meyve suyu içerek kazanın

MEYVE SUYU EGZERSİZ SONRASI ENERJİ VE SU KAZANIMINA YARAR

Prof. Dr. Neriman İnanç, vücudun egzersiz sonrası su ve enerji ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 100 meyve sularından da yararlanmayı öneriyor.

Beslenme ve fiziksel aktivitenin, sağlıklı yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini azaltmak için önemli etkenler olduğu belirtilirken, fiziksel aktivite, sadece sportif faaliyetlerle sınırlı değildir. Bir yerden bir yere yürümek, ev işleri, alışveriş gibi rutin aktiviteler de dahil, enerji harcamasıyla sonuçlanan tüm bedensel hareketleri kapsar.

Öte yandan, fiziksel aktiviteyle birlikte yeterli, dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketimi de önemlidir. Meyvenin kendisinden gelen doğal şekerin yanı sıra, vitamin, mineral, antioksidan ve elektrolitler gibi birçok besin ögesinin alınmasına yardımcı olan meyve suları, fiziksel aktivite sonrası sıvı alımı için iyi bir tercih oluşturur.

Fiziksel aktivitenin yanı sıra, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller gibi çeşitli besin öğelerinin yeterli tüketiminin önemini dile getiren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Yeterli sıvı tüketimi de gereklidir. Fiziksel aktivite, bireyin metabolik hızının yanı sıra, sıcaklık, nem, güneş, rüzgâr gibi çevre koşullarına ve giysilere bağlı olarak vücut sıcaklığında artışa, kan akışının hızlanmasına ve terlemeye neden olur. Terlemeyle birlikte su ve elektrolit kaybı görülür. Terle birlikte sodyum, potasyum, demir ve kalsiyum kaybı da olur. Fiziksel aktivite öncesi, sırası ve sonrasında sıvı tüketimi önem taşır” dedi.

FUTBOLCULARA VİŞNE, ATLETLERE ÜZÜM SUYU TAKVİYESİ

Farklı meyve sularının tüketiminin, aktif sporculara yarar sağlarken “Vişne suyu, suda çözünen vitaminler ve kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi minerallerin iyi bir kaynağıdır; ayrıca aktif sporculara birçok olumlu etkisi bulunan fitokimyasal ve antosiyaninleri yüksek konsantrasyonda içerir. Bilimsel bir çalışmada, yarı profesyonel futbolcuların 8 gün boyunca belirli bir ölçekte vişne suyu tüketmesi sağlanmıştır. Çalışmanın sonucunda performans indekslerinde iyileşme, kas yorgunluğunun ve vücuda zarar veren oksidatif belirteçlerde azalma görülmüştür” dedi.

Bir diğer çalışmada ise, koşucu atletlerin düzenli üzüm suyu tükettiklerini dile getiren İnanç, “Üzüm, früktoz ve glikoz formlarındaki karbonhidratların iyi bir kaynağıdır. Söz konusu çalışmada, 28 gün boyunca harcanan efor düzeyine bağlı olarak belirli bir ölçekte üzüm suyu tüketiminin, koşu sırasındaki yorgunluğu yüzde 15 oranında iyileştirdiği görülmüştür. Aynı zamanda, toplam antioksidan kapasitesinde artış görülmüştür. Öte yandan üzüm suyunun, 20 gün boyunca yine harcanan efor düzeyine bağlı olarak belirli bir ölçekte tüketilmesinin de atletlerde glikoz dengesini düzenlediği gösterilmiştir” dedi.

PORTAKAL SUYU ENERJİ VERİYOR, NAR SUYU YORGUNLUĞU AZALTIYOR

Farklı çalışmaların, farklı meyve sularının olumlu etkilerini gösterdiğini de sözlerine ekleyen İnanç, şunları kaydetti: “Portakal suyu magnezyum, potasyum ve C vitaminin güçlü kaynağıdır. Egzersiz sonrası hem sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında hem de enerji kaynağı olarak tüketilebilir. Antioksidan aktivitesi yüksek olan nar suyunun da egzersiz sonrası oluşan oksidatif stresi ve kas yorgunluğunu azalttığı görülmüştür.”


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Anahtar Kelimeler:
meyve suyu spor egzersiz

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