Egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi meyve suyu içerek kazanın

MEYVE SUYU EGZERSİZ SONRASI ENERJİ VE SU KAZANIMINA YARAR

Prof. Dr. Neriman İnanç, vücudun egzersiz sonrası su ve enerji ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 100 meyve sularından da yararlanmayı öneriyor.

Beslenme ve fiziksel aktivitenin, sağlıklı yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini azaltmak için önemli etkenler olduğu belirtilirken, fiziksel aktivite, sadece sportif faaliyetlerle sınırlı değildir. Bir yerden bir yere yürümek, ev işleri, alışveriş gibi rutin aktiviteler de dahil, enerji harcamasıyla sonuçlanan tüm bedensel hareketleri kapsar.

Öte yandan, fiziksel aktiviteyle birlikte yeterli, dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketimi de önemlidir. Meyvenin kendisinden gelen doğal şekerin yanı sıra, vitamin, mineral, antioksidan ve elektrolitler gibi birçok besin ögesinin alınmasına yardımcı olan meyve suları, fiziksel aktivite sonrası sıvı alımı için iyi bir tercih oluşturur.

Fiziksel aktivitenin yanı sıra, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller gibi çeşitli besin öğelerinin yeterli tüketiminin önemini dile getiren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Yeterli sıvı tüketimi de gereklidir. Fiziksel aktivite, bireyin metabolik hızının yanı sıra, sıcaklık, nem, güneş, rüzgâr gibi çevre koşullarına ve giysilere bağlı olarak vücut sıcaklığında artışa, kan akışının hızlanmasına ve terlemeye neden olur. Terlemeyle birlikte su ve elektrolit kaybı görülür. Terle birlikte sodyum, potasyum, demir ve kalsiyum kaybı da olur. Fiziksel aktivite öncesi, sırası ve sonrasında sıvı tüketimi önem taşır” dedi.