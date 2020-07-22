Egzersiz yaparken salgılanan bir enzim beyni güçlendiriyor

Egzersizin sağlık açısından yararları konusunda çok sayıda araştırma var; buna yaşlanma sürecinde beyin sağlığı ile ilgili araştırmalar da dahil.

Bu konuda yapılan son araştırma, egzersizin karaciğerde tetiklediği az bilinen bir proteinin beyni gençleştirip canlandırdığını ortaya koydu.

ABD'nin San Francisco kentindeki California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, egzersiz yapan yaşlı fareler ile hareketsiz fareler arasındaki farklar incelendi.

Egzersiz yapan yaşlı farelerde karaciğer tarafından üretilen bir enzimin daha fazla olduğu görüldü.

Gpld1 adlı bu enzim ile beynin bilişsel fonksiyonları arasında bağlantı olduğu biliniyor.

Araştırmacılar, insanların kan örneklerini inceleyerek aynı sonucun onlarda da geçerli olduğunu gördü. Yani sağlıklı ve fiziksel olarak aktif yaşlılarda bu enzim oranı hareketsiz olanlara kıyasla daha yüksek.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmada daha sonra bir adım daha atılarak başka araştırmalara konu olan ve genç ve sağlıklı farelerin kanının yaşlı farelere enjekte edilmesiyle onların gençleştirilmesini sağlayan çalışmalar tekrarlandı.