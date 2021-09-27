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Egzersizin diyabete faydaları saymakla bitmiyor!

27.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabetle savaşta egzersizin sayısız faydası vardır. Egzersizin diyabete faydaları söz konusu olduğunda ilk olarak insülin direnci üzerindeki etkileri dikkat çeker. Hareketle birlikte insülin değerinin kontrol altına alınması kilo vermeyi kolaylaştırır. Beslenmeye önem vermenin yetersiz kaldığı diyabette sporun alışkanlık haline gelmesiyle bakın başka hangi pozitif kazanımlar elde ediliyormuş...

Egzersizin diyabete faydaları saymakla bitmiyor!

Diyabetle savaşta egzersizin faydalarını anlatan Diyabet Koçu Neslihan Sipahi konu hakkında şunları söyledi:

"İlk diyabet teşhisi aldığımdan beri hayatıma soktuğum ayrılmaz üçlü, doğru beslenme, egzersiz ve ilaç tedavisi oldu. Toplum bilinci olarak, her ne kadar hareketsizliğe meyilli olsak da, günlük hayatta fiziksel aktivitelerin fazla olmasının diyabetli hastaların yaşam kalitesini arttırdığı yapılan araştırmalarla gözler önüne serilmiştir.

Hepimizin günlük tedavi profili, kullandığı ilaçlar ve alınan karbonhidrat miktarı farklı olduğundan, egzersiz planının hekimle beraber yapılması önem taşıyor.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteyi de birbirinden ayırmak lazım. Egzersizler, planlanmış ve amaca yönelik yaptığımız, spor salonu antrenmanları, bisiklete binmek ve koşmak gibi hareketli aktiviteleri kapsar. Bir de gün içerisinde hareket içeren eylemler gerçekleştirilir. Mesela asansör yerine merdiven kullanmak, ev işleri için hareket halinde olmak, alışveriş eylemleri de kaslarımızı harekete geçirmekte etkilidir. "

PEKİ EGZERSİZİN DİYABETE FAYDASI NEDİR?

  • İnsülin etkisinin en çok görüldüğü nokta kaslarımızdır. Kaslarımızın aktif olması insülin direncini önler. Sayıca fazla olan tip 2 diyabetlilerin kilo vermesini kolaylaştırır.
  • 3 aylık kan şekeri ortalamalarımız ( hemoglobin A1C ) lerimiz daha düşük çıkar.
  • Kas kitlemiz arttığı için bizi damar hastalıklarından korur.
  • Komplikasyon riskini azaltır.
  • Zihin sağlığı olarak da daha iyi hissetmemizi sağlar. Yaşam enerjimiz artar. Daha birçok pozitif etkisi vardır.

Bununla beraber, bir diyabetlinin spora başlamadan önce yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar ise eğitimle kazanılır ve şeker kontrolünü sağlamada yardımcıdır. Dikkat edilmediği takdirde şeker değerlerinin düzelmesinden çok bozulmasına neden olabilir. Peki bu sorumluluklar nelerdir? İşte cevabı:

  • Kan şekerlerimizi öncesi sonrası mutlaka ölçelim.
  • Spor salonu tercih ediyorsak, hijyen kurallarına dikkat edelim.
  • Kan şekerimiz 220 üzeri ise spor yapmayalım. Çünkü bu vücudumuzda yeterince insülin olmadığını gösterir. Keton oluşumuna neden olabiliriz. Hatta spor yaptığımız halde kan şekerimizin düşmediğine şaşırabiliriz.
  • Kan şekerimiz 120 'nin altında ise karbonhidrat alıp, başlamalıyız yoksa hipoglisemiye girebiliriz
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