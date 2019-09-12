HABER

Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

Egzersizin yanı sıra yürütülen katı kalori kısıtlamasının, kemik hacmini azalttığı bildirildi.

DailyMail'in haberine göre, Kuzey Carolina Üniversitesinde görevli uzmanların fareler üzerinde yaptığı araştırma, kilo vermek için egzersizin yanı sıra günlük alınan kalorinin katı biçimde sınırlandırılmasının, kemik hacmini yüzde 20'ye kadar azalttığını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde altı hafta boyunca sıkı bir diyete sokulan ve düzenli olarak koşturulan farelerin bu sürenin sonunda kilo verdikleri ancak kemik hacimlerinin yüzde 20'ye kadar azaldığı tespit edildi.

Çalışma ekibinden doktor Maya Styner, geçmiş araştırmaların, normal ve yüksek kalori alımıyla egzersizin bir arada yürütülmesinin, kemik sağlığı için faydalı olduğunu gösterdiğini belirterek, bulgularının şaşırtıcı ve insanlar açısından da uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Styner, katı kalori kısıtlamasının yanı sıra egzersizin, özellikle kadınların yaşla birlikte zayıflayan kemikleri üzerinde büyük etkisinin olabileceğini ifade etti.

Yetişkinlerde kadınlar için günlük 2 bin, erkekler için de 2 bin 500 kalori alımının normal olduğu belirtildi.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin:Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin:
ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdiERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egzersiz katı kalori alımı

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu!

Son dakika: AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.