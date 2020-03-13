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Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişinin durdurulduğunu açıkladı

Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.

81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır.

(İHA)

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