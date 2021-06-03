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  4. Egzoz aleviyle et pişiren YouTuber'ın lüks eğlencesi tepki topladı!

Egzoz aleviyle et pişiren YouTuber'ın lüks eğlencesi tepki topladı!

03.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Hunan eyaletinde Lamborghini sahibi bir adamın barbekü keyfi görenleri şaşırttı. Lüks arabasının egzozundan çıkan alevler sayesinde et pişirmeye çalışan kişi ortalığın dumana boğulmasına neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Çinli bir adam ve arkadaşları, lüks otomobilin egzozundan çıkan alevlerle et pişirmeye çalıştı. Motor devri arttıkça egzozdan çıkan alevlerle çubuklara takılan etleri pişiren kişi, motorun aşırı ısınması nedeniyle ortalığın duman içinde kalmasına neden oldu.

Motor kaputunun açılmasıyla arabadan aniden dumanların yükselmesi YouTuber'ların eğlenmesine neden oldu ancak, ceza almaktan da kurtulamadılar. Sürücüye 500 bin Yuan ceza kesildi.

''LAMBORGHINI BUNUN İÇİN TASARLANMADI''

YouTube kullanıcılarının da tepkisini çeken videoya binlerce kullanıcı yorum yaptı. Bir kullanıcı, ''Çok fazla paraya sahip olmak, yeterli denetime sahip olmamak anlamına mı geliyor?'' derken, bir başka kullanıcı, Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri, bir arabayı tekrar tekrar boş viteste devirmektir. Bunun için tasarlanmadı, özellikle bir Lamborghini'' açıklamasında bulundu.

780.000 bin dolar değerindeki lüks arabanın tamir faturasının ne kadar olduğu bilinmiyor, ancak arabanın uzun bir süre kullanılamayacağı açıklandı.

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Çin

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