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  4. Egzoz dumanından görünmez oldular! Kayıtlara bakan şaşıp kaldı

Egzoz dumanından görünmez oldular! Kayıtlara bakan şaşıp kaldı

06.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kamyonetin egzozundan çıkan siyah duman, 3 kadını kısa süreliğine görünmez hale getirdi. Adeta duman bulutunun içinde görünmez olan kadınların yoğun dumandan etkilendiği öğrenildi. Sürücü ise, o anlarda hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiğini görenler şaşırmadan edemedi.

Olay, 03 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalışmasıyla egzozundan çıkan siyah duman hem havaya kirletti, hem de aracın arkasında bulunan 3 kadını dumana boğdu. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADINLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Park halindeyken harekete geçtiği görülen kamyonetten çıkan siyah dumanlar kamyonetin arkasında bulunan 3 kadına zor anlar yaşattı. Dumandan etkilenen kadınlar oradan uzaklaştığı sırada ismi belirlenemeyen araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İHA

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