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Egzoz skandalında Opel de kara listeye alındı

16.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Almanya'nın gündemini sarsan egzoz skandalına Opel de dahil oldu.

Egzoz skandalında Opel de kara listeye alındı

Ulaştırma Bakanlığı Avrupa çapında Opel üretimi yaklaşık 95 bin aracın piyasadan çekilebileceğini açıkladı.Alman otomobil endüstrisine damgasını vuran egzoz skandalında Volkswagen, BMW ve Daimler'in ardından Opel de kara listeye adını yazdırdı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı, piyasadaki yaklaşık 95 bin Opel otomobilin "kısa süre içinde" piyasadan geri çekilebileceğini açıkladı. Bakanlık, Temmuz ayında Opel'in üç modelinin en güncel emisyon standartlarına uygun olup olmadığını inceleyeceklerini duyurmuştu.

Pazartesi günü Opel'in Rüsselsheim ve Kaiserslautern'deki tesislerine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerin ardından gelen açıklamada, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA), 2015 yılında, Opel araçlarında egzoz emisyonunda manipülasyona yol açabilecek dört yazılım tespit ettiği belirtildi. Bunun üzerine KBA'nın Opel'e söz konusu yazılımların ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir yazılım güncellemesi yayınlama emri verdiği kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında, "2018 başlarında KBA'nın yasalara aykırı gördüğü beşinci bir yazılım cihazının keşfedildiği" bilgisine yer verildi. Açıklamada "Şu anda Cascada, Insignia ve Zafira modellerinin zorunlu olarak piyasadan çekilmesini empoze etme amacını taşıyan resmi soruşturma sürmektedir" denildi. Soruşturma konusunda Opel'i işi ağırdan almakla suçlayan Bakanlık, KBA'nın savcıları söz konusu yazılımla ilgili olarak Nisan ayında bilgilendirdiğini belirtti.

Opel'den açıklama

Opel yönetimi ise iddiaları reddetti. Egzoz emisyon testlerini manipüle edebilecek, yasalara aykırı yanıltıcı cihazların kullanılması gibi herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığının belirtildiği açıklamada Opel, işi ağırdan almalarının söz konusu olmadığını savundu. "İlgili makamlarla tam teşekküllü bir işbirliği yürütüldüğünü" belirten şirket, "araçlarının yürürlükteki regülasyonlara uygun olduğunu teyit ettiklerini" ifade etti. Diğer yandan şirket, "Zorunlu bir geri çekme emri verildiği takdirde Opel buna hukuki düzlemde karşı çıkacaktır" ifadesini kullandı. Opel ve Vauxhall markalarının sahibi olan Fransa merkezli PSA Grubu ise, konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmayı reddetti.

Mercek altındaki Insignia, Zafira ve Cascada modelleri, Opel ve kardeş markası Vauxhall'in sahibi halen ABD merkezli General Motors iken geliştirilmişti. General Motors, Opel'i PSA Grubu'na 2017 yılında satmıştı.

2016 yılında Opel yönetimi, Zafira modelinin egzoz emisyonu arıtma sistemlerini belirli şartlar altında devreden çıkaran bir motor yazılımı içerdiğini kabul etmişti. Şirket o dönemde bu noktada yasal bir boşluk olduğunu savunmuştu.

AFP,rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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