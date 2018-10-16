Egzoz skandalında Opel de kara listeye alındı

Ulaştırma Bakanlığı Avrupa çapında Opel üretimi yaklaşık 95 bin aracın piyasadan çekilebileceğini açıkladı.Alman otomobil endüstrisine damgasını vuran egzoz skandalında Volkswagen, BMW ve Daimler'in ardından Opel de kara listeye adını yazdırdı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı, piyasadaki yaklaşık 95 bin Opel otomobilin "kısa süre içinde" piyasadan geri çekilebileceğini açıkladı. Bakanlık, Temmuz ayında Opel'in üç modelinin en güncel emisyon standartlarına uygun olup olmadığını inceleyeceklerini duyurmuştu.

Pazartesi günü Opel'in Rüsselsheim ve Kaiserslautern'deki tesislerine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerin ardından gelen açıklamada, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA), 2015 yılında, Opel araçlarında egzoz emisyonunda manipülasyona yol açabilecek dört yazılım tespit ettiği belirtildi. Bunun üzerine KBA'nın Opel'e söz konusu yazılımların ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir yazılım güncellemesi yayınlama emri verdiği kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında, "2018 başlarında KBA'nın yasalara aykırı gördüğü beşinci bir yazılım cihazının keşfedildiği" bilgisine yer verildi. Açıklamada "Şu anda Cascada, Insignia ve Zafira modellerinin zorunlu olarak piyasadan çekilmesini empoze etme amacını taşıyan resmi soruşturma sürmektedir" denildi. Soruşturma konusunda Opel'i işi ağırdan almakla suçlayan Bakanlık, KBA'nın savcıları söz konusu yazılımla ilgili olarak Nisan ayında bilgilendirdiğini belirtti.