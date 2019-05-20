HABER

Egzozcuda intihar eden şahsın kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişiyi rehin alıp bıraktıktan sonra polis gelince intihar eden şahsın kasten adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 8 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan Fatih Usbahalı olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kişiyi rehin alıp bıraktıktan sonra polis gelince intihar eden şahsın kasten adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 8 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan Fatih Usbahalı olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece hapis cezası aldığı ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sanayi sitesine girerek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerlerinde isabet oldu. Daha sonra da hükümlü, egzozcu Ali Çilesiz’in iş yerine girdi. Çilesiz’in kafasına silah dayayıp "Ben hapis cezası aldım ama hapse girmek istemiyorum. Beni sakla" diye onu ölümle tehdit etti. Çilesiz sakinliğini koruyup şahsa alkol ikram edip birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra da hükümlü sızınca Çilesiz kapıyı kilitleyip eve gitti. Sabah tekrar iş yerine geldiğinde hükümlünün burada olduğunu gördü. Hükümlü tekrar Çilesiz’e silah doğrultunca hemen dışarı kaçıp polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis hükümlüyü ikna etmek istedi ancak hükümlü polise de 20 yıl hapis cezası aldığını, yaşamak istemediğini, teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine iş yerine özel harekat, ambulans ve müzakereci polis çağrıldı. Özel harekatın zırhlı aracıyla iş yerine giren müzakereci polis, "Eli silahlı şahıs silahını bırak konuşalım. Konuşarak her şeyi halledebiliriz. Söz veriyorum sana bir şey olmayacak" dedi. Bunu polis defalarca tekrarlamasına rağmen ses gelmeyince özel hareket polisi operasyon başlattı. Önce şahsın saklandığı yerin camları kırıldı. Daha sonra da kapı kırılarak içeri gaz bombası atılıp girildi ancak, şahsın içeride kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Polis şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izini alarak kimliğine ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmada şahsın isminin Fatih Usbahalı (41) olduğu, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ve Tarsus Kapalı Cezaevinde yatarken 12 Mayıs günü kaçtığını tespit etti.
Şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
İzmir'de 69 sanıklı suç örgütü davasında 23 tahliyeİzmir'de 69 sanıklı suç örgütü davasında 23 tahliye
Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardıYanan binadaki kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.