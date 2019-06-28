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Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Erzincan’da egzozdan sıçrayan kıvılcım, tır üzerinde yüklü samanları yaktı.

Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı

Erzincan’da egzozdan sıçrayan kıvılcım, tır üzerinde yüklü samanları yaktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden önlendi.
Erzincan - Gümüşhane D885 karayolu üzeri 2120 rakımlı Ahmediye Geçidinde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Zübeyir Çelik idaresindeki 29 DE 488 plakalı saman yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine tır sürücüsü hemen aracını yolun kenarına çekti. Erzincan Belediyesine bağlı iki itfaiye aracının müdahalesiyle dorse üzerine çuvallarla istiflenmiş yanan samanlar söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden önlendi.
Yola savrulan saman yığınları ekipler tarafından temizlenerek yol ulaşıma yeniden açıldı.
Yangına tırın egzozundan çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.
Olayla ilgili tutanak tutularak tahkikat başlatıldı.

Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı

Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı

Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı

Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı

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