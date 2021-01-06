Egzozdan neden çiğ yakıt atılır?

Egzoz, aracın motorunda gerçekleşen yanma olayından ortaya çıkan gazların atmosfere çeşitli işlemlerden geçerek salındığı hattır. Bu hat içerisinde egzoz gazları hareket eder. Bir dizi işlemden geçtikten sonra dışarıya atılırlar. Bu atım sırasında, egzoz gazları içerisindeki bazı partiküllerden arındırılır. Peki, egzozdan çiğ yakıt neden atılır? Egzozdan çiğ yakıt atıldığını nasıl anlarız? EGZOZDAN ÇİĞ YAKIT NEDEN ÇIKAR? Bu durumun nasıl oluştuğunu anlamak için önce kısa bir şekilde içten yanmalı dizel ve benzinli motorların çalışma prensibine değinmek gerekir. BENZİNLİ MOTOR ÇALIŞMA ADIMLARI • Enjektörler silindirin içerisine yakıt basar

• Hava filtresiyle temizlenmiş hava silindir içine hareket eder

• Emme subabından hava emilir

• Burada hava yakıt karışımı ortaya çıkar

• Pistonun yukarı hareketiyle burada olan hava yakıt karışımı sıkıştırılır

• Sıkışan hava yakıt karışımı buji tarafından ateşlenir

• Ateşleme ile patlama gerçekleşir ve piston aşağı yönde hareket eder

• Yanma sonucu oluşan gazlar pistonun yukarı hareketi ve egzoz subabının açılmasıyla dışarı atılır

DİZEL MOTOR ÇALIŞMA ADIMLARI • Hava filtresinde temizlenen hava silindir içerisine gönderilir

• Pistonun yukarı hareketiyle emme subabından giren hava sıkıştırılır

• Yakıt enjektörü sıkışan bu havaya basınçlı bir şekilde yakıt püskürtür

• Bu karışım patlama işlemini gerçekleştirir ve piston aşağı yönlü hareket eder

• Yanma sonucu oluşan gazlar pistonun yukarı hareketi ve egzoz subabının açılmasıyla dışarı atılır Her iki adımda da egzozdan çıkan atık gazlar aslında silindirler içerisinde yanmış olan karışımdır.İyi bir yanma sonucu silindirler içerisinde yakıt kalmaması gerekir. Hatta bazı durumlarda tolere edilebilir seviyede olması bile beklenir. Hala yanma sonucu silindirler içerisinde yanmamış karışım var ise emme subabından egzoza doğru yönlendirilir. Bu gazlar dışarıya çıktığında yanmış gaz ile yanmamış karışımın birleşimi dışarıya salınır. İDEAL HAVA-YAKIT KARIŞIMI NASIL SAĞLANIR? Silindirler içerisine alınan taze havanın belli bir oranı vardır. O hava ideal seviyede değil ise yanmanın etkisini azaltır. Her zaman silindirin üzerinde ideal bir hava yakıt karışımı olmak zorundadır. Yeteri kadar hava olmadığı durumlarda ateşlenen yakıtın tamamı yanmaz ve bunun sonucunda verimsizlik ortaya çıkar. Bu durumda yanmamış karışım egzoz gazlarıyla birlikte atmosfere salınır. Egzozdan çıkan bu karışım ise çiğ yakıt olarak adlandırılır. Peki, iyi bir yanma için iyi bir hava gerekiyorsa, iyi havanın sisteme sağlanamamasının nedenleri nedir?