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Egzozu yüksek ses çıkaran plakasız aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

AKSARAY’da plakasız ve egzozu yüksek ses çıkaran otomobilin sürücüsüne, 2 bin 808 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.

Egzozu yüksek ses çıkaran plakasız aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira ceza

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da plakasız ve egzozu yüksek ses çıkaran otomobilin sürücüsüne, 2 bin 808 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.
Hacılar Harmanı Mahallesi'nde plakasız bir otomobilin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, plakasız modifiye otomobili kısa sürede buldu. Yapılan incelemede, otomobilin sigortasız olduğu ve egzozun yüksek ses çıkardığı tespit edildi. Polis, sürücü Ercan Ç.'ye (20) 3 ayrı maddeden işlem yaparak toplamda 2 bin 808 lira para cezası kesti. Otomobil ise çekilerek trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

Egzozu yüksek ses çıkaran plakasız aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira cezaEgzozu yüksek ses çıkaran plakasız aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira cezaEgzozu yüksek ses çıkaran plakasız aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira ceza

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