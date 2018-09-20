"Ehl-i Beyt Sergisi" yeniden ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Ehl-i Beyt Sergisi, gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.
Topkapı Sarayı'nda yer alan Kutsal emanetlerin sergilendiği bölümün devamı olan niteliği taşıyan Ehl-i Beyt odası, gerçekleştirilen restorasyondan sonra bugün ziyarete açıldı.
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ziyarete açtığımız Ehl-i Beyt bölümünün açılışını, Aşure günü ve Kerbela'nın yıl dönümüne denk getirmemizin çok derin ve büyük bir anlamı var." diye konuştu.
Hazreti Muhammed'in ailesinin farklı eşyalarının sergilendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Burada sergi, peygamber efendimizin ailesine ait olan eşyalar olduğu için hatırası itibariyle son derece önemli bir sergidir. Ehl-i Beyt sergisiyle biz aynı zamanda, Resul-i Zişan efendimize ve onun ehli beytine olan hürmetimizi göstermek istiyoruz. Bu durum, Osmanlı devletinde başlayan bir sevgi, hürmet ve saygı geleneğinin devamı niteliğindeki yansımasıdır. İstanbullular ve bütün vatandaşlarımızı, müzelerimizi ziyarete bekliyoruz ama özellikle Kerbela ve Aşure günlerini yaşadığımız bu özel günlerde, Topkapı Sarayı'na ve Ehl-i Beyt sergisini görmeye davet ediyoruz."
Kutsal emanetlerin devamı niteliğinde olan bölümde, Hz. Ali'nin kılıcı, Hz. Fatma'nın hırkası, sanduka örtüsü, sandığı, seccadesi, Hz. Hüseyin'in cübbesi, Kerbela toprağı, Medine-i Münevvere toprağı, Hz. Peygamber'in sakal-ı şerifleri teşhir ediliyor.
Serginin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.
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