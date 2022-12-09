Ehliyet affı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri kapsamında ehliyet affı yeniden gündeme geldi. Peki, Ehliyet affı son dakika gelişmesi var mı? Ehliyet affı çıkacak mı? İşte tüm detaylar...

EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri 12 gün aralıksız olarak devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi bugün yapılacak. Bu tarihte ehliyet affının da görüşülmesi bekleniyor.

EHLİYET AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK?

MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi.

CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

