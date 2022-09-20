Ehliyet almak isteyenler dikkat! Simülasyon şartı getirildi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm sınıf ehliyetlerde bundan sonra sürücü adaylarına simülasyon eğitimi verilecek. Direksiyon eğitimlerinden önce sürücü adaylarına verilecek simülasyon eğitimiyle, emniyet kemeri takmanın önemi vurgulanacak. İşte ehliyet alırken getirilen simülasyon şartıyla ilgili detaylar...

SÜRÜCÜ ADAYLARINA SİMÜLASYON EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü ehliyetleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle tüm sınıf ehliyetler için sürücü adaylarının emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni yönetmelik maddesi şöyle:

“Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.”

SINAV SORUMLULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM

Öte yandan 2013 yılından önce sınav sorumlusu belgesi alan ve halen kamu personeli olarak çalışanlar 6 ay içinde hizmet içi eğitim alma zorunluluğu getirildi. Bu kişiler ancak bu şekilde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve komisyonunda görev alabilecek.



