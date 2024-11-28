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  4. Ehliyet için kan grubu soruldu adeta deliye döndü! Ortalığı birbirine katan şahıs kontrol altına alındı

Ehliyet için kan grubu soruldu adeta deliye döndü! Ortalığı birbirine katan şahıs kontrol altına alındı

28.11.2024 16:55
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.11.2024 16:55
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Ehliyet raporu almak için başvuran bir kişi, kan grubu bilgisi talep edilince öfkelenip aile hekimine saldırdı. Sağlık merkezindeki kargaşa paniğe yol açarken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

EKOL TV'nin haberine göre, İstanbul Güngören’deki bir Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan olayda ehliyet raporu almak için başvuran bir kişi, kan grubu bilgisi için kan vermesi gerektiği söylenince aile hekimine saldırdı.

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KAN VERMEK İSTEMEDİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay sırasında sağlık merkezinde kargaşa yaşandı. Ehliyet raporu işlemleri için aile hekimine başvuran kişi, kan grubu bilgisi talep edilince öfkelendi. Doktorun uyarılarına aldırış etmeyen şahıs, sözlü tartışmayı fiziksel saldırıya dönüştürdü. Olay sırasında sağlık çalışanları ve diğer hastalar büyük panik yaşadı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, olay sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti yeniden gündeme taşıdı. Sağlık merkezlerinde benzer olayların önlenmesi için yetkililere çağrı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ocağı kan saldırgan
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