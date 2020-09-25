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Ehliyet için üzerine çıktığı motosikletle demir korkuluklara girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yazıldığı ehliyet kursunda direksiyon dersi sırasında kontrolünü kaybettiği motosikletle demir korkuluklara çarpan kursiyer yaralandı.Kaza 15.00 sıralarında Gölcük Şirinköy’de bulunan bir okul bahçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yazıldığı ehliyet kursunda direksiyon dersi sırasında kontrolünü kaybettiği motosikletle demir korkuluklara çarpan kursiyer yaralandı.
Kaza 15.00 sıralarında Gölcük Şirinköy’de bulunan bir okul bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ehliyet almak için sürücü kursuna yazılan Arzu K., motosiklet ile direksiyon dersi almak için okul bahçesine geldi. Burada ders için üzerine çıktığı motosikletin kontrolünü kaybeden Arzu K., bahçede bulunan demir korkuluklara çarparak yere savruldu. Yaralanan sürücü adayı, olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücü adayı Arzu K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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