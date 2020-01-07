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  4. Ehliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyor

Ehliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç.

Ehliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyor

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında vücut kitle indeksi 33’ün üzerinde olan her kişiden ehliyet raporu için polisomnografi (uyku testi) istenmesi gerektiğini ifade etti.
Fidan, yeni yayımlanan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’yle ehliyet alacak ya da yeniletecek kişilerin boy ve kilolarını beyan etmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Vural Fidan, "Devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında vücut kitle indeksi 33’ün üzerinde olan her kişiden ehliyet raporu için polisomnografi (uyku testi) istenmesi gerekmektedir" dedi.
Sürücü adayları ve sürücülerin ehliyetlerinin belli dönemlerde sağlık raporları da alınarak yenilenmesi gerektiğini belirten TUTDER Başkanı Fidan şunları şöyledi;
“Yönetmeliğin 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmesiyle bazı düzenlemelerin hayata geçirildiği, ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan 5 yıllık sürede başladı. Bu düzenlemeler sırasında kişinin sürücü olup olamayacağını belirlemek için almış olduğu sağlık raporunda yeni bir olay vardı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de trafik kazalarını önleyebilmek için özellikle gündüz aşırı uyku hali olan, obezitesi olan ve trafik kazası yapma riski yüksek uyku apneli hastaların ehliyet almadan önce mutlaka tanılarının konup tedavilerinin yapılması planlanmıştı. Bunun için tanı koyma aşamasında uyku testinin kimlere yapmak gerektiği çok net olarak belirtilmişti.
1 Ocak 2016’dan itibaren sürücü belgeleri yenilenirken, vücut kitle indeksi 33’ün üzerinde olan obez kişilerde uyku apnesi riski yüksek olduğu için mutlaka önce polisomnografi yani uyku testi yaptırmaları, sonra ehliyet almaları öngörülmüştü. Sağlık raporlarının usul ve esasları belirlenirken beyan formunda kişinin boy ve kilosunu beyan etme zorunluluğu bulunmamaktaydı. Burada bir yasal boşluk olduğu için de bu 4 yıl içinde uyku apneli olduğunu düşündüğümüz halde polisomnografi yaptırmaya gelen kişi sayısı çok az oldu. 28 milyon civarında sürücümüz var ve ülkemizde erişkinlerde obezite oranı yüzde 20’ler civarında. Yani 5 milyon 600 bin civarında obez sürücü var. Bunlardan en iyi ihtimalle 5 milyon kişinin vücut kitle indeksinin 33’ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu çerçevede ehliyet yenileme sürecinde her yıl 1 milyon kadar kişinin polisomnografi yaptırması gerekmektedir, fakat bu kadar rakam ortada yok. Uygulamadaki eksikliklerin önüne geçebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca yaklaşık iki ay önce Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin yayımlandı. Kişiler artık herhangi bir nedenle sağlık raporu alacakları zaman sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerinde beyan ettikleri formların içinde boy ve kilolarını da beyan etmek zorundalar. Bunu beyan ettikleri anda vücut kitle indeksini hesaplamak her hekim için son derece kolay bir iştir. Vücut kitle indeksi 33’ün üzerinde olanların, ehliyet için müracaat ettiğinde önce uyku testi istenerek, kişide uyku apnesi tespit edilirse başlanacak tedaviye uyum gösterdiği ispat edildikten sonra sürücü belgelerini alabilecekler.”

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