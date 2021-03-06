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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? e-Devlet mart ayı e-Ehliyet sınavı sorgulama sayfası

06.03.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? e-Devlet mart ayı e-Ehliyet sınavı sorgulama sayfası

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından internet üzerinden 6-7 Mart tarihlerinde yapılan ehliyet sınav sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden e-Ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfasından görüntüleniyor. T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifresi ile sonuçlar görüntüleniyor.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günü yapılan ehliyet sınavları, koronavirüs salgınından dolayı online olarak yapılıyor. e-Ehliyet sınavlarının ardından istenilen puanı alan adaylar, direksiyon sınavına girme hakkı elde ediyor.

E DEVLET E-EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber e-sınav sistemine geçildiği açıklanmıştı. Bu sistemle beraber adaylar, elektronik ehliyet sınavının sonunda sonuçlarını otomatik olarak görüntüleyebiliyor. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik noyla ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından takip edebiliyor.

Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e-Sınava girenler, e-Sınav ehliyet sorularına verdikleri yanıtların ardından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak üzere sınavda başarılı sayılır. Motor, İlkyardım ve Trafik kurallarının bulunduğu sınavda başarılı olmak için, hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru yanıt vermek gerekir.

Resmiyette direksiyon eğitimi toplamda B sınıfı için 14 ders saat olarak belirlenmiştir. Direksiyon eğitimi öğrencilere akan trafikte verilir.

Kursiyerler e-sınav sonucuna ilişkin sonuçları sınava girdikleri merkezden, internet sitesi üzerinden veya bağlı bulunduğu sürücü kursundan sorgulama yapmak üzere öğrenebilecek. Elektronik ehliyet sınav sonucuna ilişkin duyuruyu adayların kayıt olduğu özel MTSK müdürlüğü de yapıyor. Elektronik ortamdan alınan sınav sonuçları ile ilgili bilgileri kendi kursiyerlerine SMS ya da telefon yoluyla aktarabilirler.

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? e-Devlet mart ayı e-Ehliyet sınavı sorgulama sayfası

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde olan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile yapılıyor. Bu sistemle beraber adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak görüntüleyebiliyor.

Sürücü adayları girdikleri e-sınavı tamamlar tamamlamaz sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Sınav merkezi görevlileri sınavı biten kursiyerlerin sonuçlarını elektronik ortamdan yazılı kağıda dökerek ilgili panolara asmak suretiyle sürücü adaylarına bildirirler.


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